Quarta, 05 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Governo do Estado retoma participação na Noite dos Museus com programação especial na CCMQ e no Margs

A programação da Noite dos Museus, lançada oficialmente na terça-feira (4/11) em Porto Alegre, contará com o retorno da participação do governo do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 11h24
Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) integram a programação deste ano -Foto: Sara Goldschmidt/Ascom Sedac

A programação da Noite dos Museus, lançada oficialmente na terça-feira (4/11) em Porto Alegre, contará com o retorno da participação do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) no evento. A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituições vinculadas à Sedac, somam-se a outros 36 espaços da capital que integram a agenda de mais de 100 atividadesque estarão espalhadas em 12 bairros da capital na noite de 29 de novembro.

Com o tema “A Arte Desperta”, a edição deste ano promete transformar os espaços em palcos vivos de arte, conectando patrimônio, memória e contemporaneidade em uma programação gratuita e diversa. Das 18h até a meia-noite, o público poderá visitar os acervos e as exposições das instituições participantes, assistir a shows musicais, performances e peças de teatro, participar de palestras, saraus e contação de histórias, e conferir ações de educação patrimonial.

Retorno à programação

Atualmente, a maioria das instituições da Sedac passam por obras de manutenção e recuperação, dentro de um amplo plano de modernização dos equipamentos culturais do Estado. Mesmo assim, a CCMQ e o Margs participarão do evento, reafirmando a importância da Noite dos Museus e o protagonismo desses espaços na cena cultural gaúcha.

“O retorno da Sedac à Noite dos Museus simboliza o compromisso permanente do Estado com a valorização dos nossos equipamentos culturais e com o acesso democrático à arte. Mesmo em meio a reformas e desafios, seguimos garantindo que esses espaços estejam vivos e próximos do público”, afirma o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro.

“Estamos muito felizes com o retorno das instituições da Sedac à Noite dos Museus. A Casa de Cultura Mario Quintana e o Margs fazem parte da nossa história e estiveram conosco desde o começo do projeto, em 2016. Nesta nona edição, em que seguimos incentivando a conexão com os espaços artísticos e que preservam a memória da cidade, é uma satisfação imensa ter essa parceria de volta. Esperamos que ela se renove ano após ano, principalmente para que as pessoas possam aproveitar essa noite tão querida em espaços tão simbólicos da nossa capital”, destaca Rodrigo Nascimento, idealizador do Noite dos Museus.

Noite dos Museus nasceu em Porto Alegre em 2016 para democratizar o acesso à cultura e transformar museus em palco para a arte -Foto: Divulgação For Real Company
Casa de Cultura Mario Quintana

Na CCMQ, o público poderá acessar o primeiro e o segundo andares da Casa, onde estão localizados dois de seus principais acervos: o espaço dedicado à cantora Elis Regina e o emblemático Quarto de Mario Quintana, preservado como memória do poeta. Devido às obras de manutenção em andamento, a CCMQ estará parcialmente aberta até às 22h. Umaprogramação especial de música, dança e intervenções artísticas será realizada na Travessa dos Cataventos:

  • 18h30:Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre (dança)
  • 19h30:Gabriel Romano (música/acordeon/solo)
  • 20h30:Adriano Trindade & Pietra
  • 21h30:Grupo Tholl (intervenção artística)

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

No sábado do evento, o Margs abrirá normalmente, a partir das 10h, com sua capacidade plena, com acesso aos dois andares expositivos, à cafeteria e à loja do Museu, e estenderá a visitação até o período noturno. Em razão das obras de arte das exposições instaladas e para organização do alto fluxo de visitantes, a instituição adotará controle de entrada e fechamento antecipado, com último acesso às 22h.

As cinco exposições que estão em exibição são:

  • “Giselle Beiguelman — Naturezas desviantes”
  • “Elias Maroso — Vida que sobra”
  • “Paulo Chimendes — A travessia do tempo”
  • “Onirica, do estúdio italiano fuse”
  • “Acervo em movimento - Outubro a janeiro”

Seguindo as boas práticas de segurança em museus e galerias, não será permitido o ingresso de visitantes com bolsas, mochilas, alimentos e bebidas, a fim de evitar colisões acidentais com obras expostas, danos físicos e contaminações por gordura ou líquidos. A medida também contribui para a melhor circulação e preservação dos espaços.

Sobre a Noite dos Museus

O evento nasceu em Porto Alegre, em 2016, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e transformar os espaços museológicos em palcos para a arte contemporânea. Realizado anualmente, o projeto reúne artistas de diversas linguagens para uma noite única de performances, instalações e experiências artísticas que despertam novos olhares sobre o patrimônio cultural da cidade.

A programação completa da Noite dos Museus, inclui atividades em espaços abertos como praças e ruas, e uma corrida noturna, em 12 bairros de Porto Alegre: Centro Histórico, Bom Fim, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Menino Deus, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon e Vila Ipiranga.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
