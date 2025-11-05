Quarta, 05 de Novembro de 2025
Painel temático abre programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis na Feira do Livro de Porto Alegre

O Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul sediou uma homenagem aos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis na terça-feira (4/11). Com a parti...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 10h48
Painel temático abre programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis na Feira do Livro de Porto Alegre
Atividade foi realizada no Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul na terça (4) -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul sediou uma homenagem aos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis na terça-feira (4/11). Com a participação do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, e do autor Alcy Cheuiche, o painel temático contou com o lançamento de uma edição comemorativa do livroSepé Tiaraju - Romance dos Sete Povos das Missõese a inauguração da exposição fotográficaO Renascer das Missões – 400 Anos, assinada por Clio Luconi. A atividade integra a programação da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, que conta com o apoio da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com investimento de R$ 700 mil.

A obra que se tornou referência sobre os Sete Povos das Missões foi lançada originalmente na Feira do Livro de Porto Alegre, em 1975. Cinquenta anos depois, volta a integrar a programação do evento em um contexto de comemoração, destacando a influência determinante das Missões Jesuíticas para a história do Rio Grande do Sul. Ex-patrono, o escritor nascido em Pelotas reforçou a necessidade de valorização da Feira, da leitura e da história das Missões.

Presidente da Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, o secretário da Cultura destacou a importância do romanceSepé Tiarajue da comemoração do quadricentenário das Missões para o Estado. “Cheuiche é um dos grandes conhecedores da nossa história missioneira e este evento, inserido na programação oficial dos 400 anos, reconhece o legado extraordinário deixado pelos jesuítas e pelos indígenas guaranis. Falar das Missões é falar da fundação do nosso Estado e do que nós somos hoje”, ressaltou Loureiro. “A proposta da comissão é valorizar esse legado e tornar essa história mais conhecida, gerando desenvolvimento social e econômico, e valorizando a nossa cultura.”

400 anos de história

Antes de apresentar a nova edição de seu livro, Alcy Cheuiche declamou uma poesia de sua autoria, que reflete sobre a história de Sepé Tiaraju e sua luta por liberdade. Emocionado, resgatou a origem de seu interesse pelas Missões: a partir da leitura deO Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, para quem dedicou a primeira edição da publicação. “Estamos comemorando os 71 anos da Feira do Livro, festejamos a literatura, e interessa que se entenda porque temos que comemorar esses 400 anos, a importância dos três pioneiros para a história que nos traz aqui”, disse, lembrando a chegada dos três padres pioneiros e a criação das primeiras reduções jesuíticas na região.

Representante da Assembleia Legislativa na Comissão Oficial dos 400 anos das Missões, o deputado Jeferson Fernandes saudou a iniciativa do relançamento do romance cinquentenário de Cheuiche. Ele lembrou sua origem na região das Missões e destacou a importância da história dos Sete Povos para o Estado. “Esse período pra mim é muito caro, porque pouco se fala do surgimento do Rio Grande do Sul, que se dá a partir daquela história”, afirmou. “Temos mais de quatro mil indígenas guaranis em nosso território, que precisam ser lembrados e valorizados”, finalizou Fernandes.

O diretor do Instituto Estadual do Livro (IEL), Silvio Bento, lembrou também que Cheuiche já dirigiu o IEL. Ele apresentou a programação do Instituto na Feira do Livro e destacou ações em homenagem à história missioneira. “Que esse seja mais um entre os eventos bem-sucedidos que marcam esta data tão importante”, comemorou.

Exposição fotográfica

O ato de terça-feira também inaugurou a exposição fotográficaO Renascer das Missões – 400 Anos, de Clio Luconi. Com curadoria de Carolina Grippa, a mostra apresenta imagensfine artque revelam a riqueza cultural, histórica e natural da região dos Sete Povos das Missões. A exposição permanece aberta ao público no segundo andar do Memorial do Legislativo até domingo (9/11).

Feira do Livro de Porto Alegre

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, realizada pela Câmara Rio-grandense do Livro, começou na sexta-feira (31/10) e se estende até 16 de novembro.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

