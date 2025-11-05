Painel temático abre programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis na Feira do Livro de Porto Alegre

O Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul sediou uma homenagem aos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis na terça-feira (4/11). Com a participação do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, e do autor Alcy Cheuiche, o painel temático contou com o lançamento de uma edição comemorativa do livroSepé Tiaraju - Romance dos Sete Povos das Missõese a inauguração da exposição fotográficaO Renascer das Missões – 400 Anos, assinada por Clio Luconi. A atividade integra a programação da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, que conta com o apoio da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com investimento de R$ 700 mil.

A obra que se tornou referência sobre os Sete Povos das Missões foi lançada originalmente na Feira do Livro de Porto Alegre, em 1975. Cinquenta anos depois, volta a integrar a programação do evento em um contexto de comemoração, destacando a influência determinante das Missões Jesuíticas para a história do Rio Grande do Sul. Ex-patrono, o escritor nascido em Pelotas reforçou a necessidade de valorização da Feira, da leitura e da história das Missões.

Presidente da Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, o secretário da Cultura destacou a importância do romanceSepé Tiarajue da comemoração do quadricentenário das Missões para o Estado. “Cheuiche é um dos grandes conhecedores da nossa história missioneira e este evento, inserido na programação oficial dos 400 anos, reconhece o legado extraordinário deixado pelos jesuítas e pelos indígenas guaranis. Falar das Missões é falar da fundação do nosso Estado e do que nós somos hoje”, ressaltou Loureiro. “A proposta da comissão é valorizar esse legado e tornar essa história mais conhecida, gerando desenvolvimento social e econômico, e valorizando a nossa cultura.”

400 anos de história

Antes de apresentar a nova edição de seu livro, Alcy Cheuiche declamou uma poesia de sua autoria, que reflete sobre a história de Sepé Tiaraju e sua luta por liberdade. Emocionado, resgatou a origem de seu interesse pelas Missões: a partir da leitura deO Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, para quem dedicou a primeira edição da publicação. “Estamos comemorando os 71 anos da Feira do Livro, festejamos a literatura, e interessa que se entenda porque temos que comemorar esses 400 anos, a importância dos três pioneiros para a história que nos traz aqui”, disse, lembrando a chegada dos três padres pioneiros e a criação das primeiras reduções jesuíticas na região.

Representante da Assembleia Legislativa na Comissão Oficial dos 400 anos das Missões, o deputado Jeferson Fernandes saudou a iniciativa do relançamento do romance cinquentenário de Cheuiche. Ele lembrou sua origem na região das Missões e destacou a importância da história dos Sete Povos para o Estado. “Esse período pra mim é muito caro, porque pouco se fala do surgimento do Rio Grande do Sul, que se dá a partir daquela história”, afirmou. “Temos mais de quatro mil indígenas guaranis em nosso território, que precisam ser lembrados e valorizados”, finalizou Fernandes.

O diretor do Instituto Estadual do Livro (IEL), Silvio Bento, lembrou também que Cheuiche já dirigiu o IEL. Ele apresentou a programação do Instituto na Feira do Livro e destacou ações em homenagem à história missioneira. “Que esse seja mais um entre os eventos bem-sucedidos que marcam esta data tão importante”, comemorou.

Exposição fotográfica

O ato de terça-feira também inaugurou a exposição fotográficaO Renascer das Missões – 400 Anos, de Clio Luconi. Com curadoria de Carolina Grippa, a mostra apresenta imagensfine artque revelam a riqueza cultural, histórica e natural da região dos Sete Povos das Missões. A exposição permanece aberta ao público no segundo andar do Memorial do Legislativo até domingo (9/11).

Feira do Livro de Porto Alegre

A 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, realizada pela Câmara Rio-grandense do Livro, começou na sexta-feira (31/10) e se estende até 16 de novembro.