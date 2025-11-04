Terça, 04 de Novembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/11/2025 às 18h13
Estado e Univates promovem espetáculo em homenagem aos voluntários das enchentes no Vale do Taquari
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) promovem o espetáculoChoro das Águas, com Zizi Possi, em 19 de novembro, às 20h, no Teatro Univates, em Lajeado. Com entrada gratuita, o evento será ofertado aos voluntários que atuaram nas enchentes de 2024, como um gesto de gratidão e reconhecimento àqueles que estiveram na linha de frente auxiliando o Vale do Taquari nos momentos mais desafiadores.

Realizado em Lajeado, município fortemente atingido pelas cheias, o espetáculo ganha um significado especial, simbolizando o reencontro entre arte, solidariedade e reconstrução. A iniciativa também busca refletir sobre os impactos das mudanças climáticas, promovendo um momento de sensibilização e educação ambiental por meio da música.

“Mais do que um espetáculo, o show será um espaço de conexão e reconhecimento. É uma forma de agradecer a todos que ajudaram a reconstruir comunidades e esperanças no Vale do Taquari. Será também um momento de reencontro, voluntários e profissionais que estiveram lado a lado na linha de frente durante a crise, e depois nos seminários e treinamentos de reconstrução e adaptação, estarão novamente juntos. Esta noite simboliza que estamos aqui, conseguimos e vamos seguir construindo juntos um Rio Grande mais forte”, destacou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A distribuição dos convites será realizada pela Sema, Univates e Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil, para as prefeituras, associações e demais entidades da região. O público-alvo serão os voluntários que estiveram trabalhando nas linhas de frente durante os eventos extremos enfrentados recentemente pelo Vale do Taquari, em especial a enchente de 2024.

Sobre o espetáculo

Choro das Águas – Zizi Possi canta pela reconstrução da vida é uma criação de Zizi Possi e José Possi Neto, concebida como um gesto artístico e solidário diante dos desastres causados pelas mudanças climáticas. A apresentação convida o público a refletir sobre a força simbólica da água, em sua beleza e em sua fúria, e sobre a urgência de manter viva a chama da solidariedade.

Com voz e piano em formato intimista, Zizi será acompanhada por Daniel Grajew, num repertório que combina emoção, delicadeza e intensidade. O desenho de luz de Wagner Freire complementa a experiência, criando paisagens visuais que dialogam com memória, dor, esperança e renascimento.

Em cada cidade por onde passa, o projeto realiza um show solidário destinado a instituições que atuam na reconstrução de comunidades atingidas pelos eventos meteorológicos.

Serviço

Evento: EspetáculoChoro das Águas, com Zizi Possi
Data: 19 de novembro de 2025
Horário: 20h
Local: Teatro Univates (Rua Avelino Talini, 171, Centro Cultural Univates - Lajeado/RS)
Entrada gratuita: evento destinado a voluntários das enchentes de 2024, mediante convite.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

