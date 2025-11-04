Governo do Estado anuncia participação na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), promove atividades a partir de quarta-feira (5/11) em sua participação na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. As ações são realizadas pelo Instituto Estadual do Livro (IEL), que integra a Sedac, que mantém estande fixo na Praça da Alfândega até o final da feira, em 16 de novembro.

Nesta edição, o espaço exibe coleção de livros do acervo referente à história e cultura missioneira, em alusão aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis . A agenda também tem como destaques a realização do Desafio Literário e a entrega do Prêmio Minuano de Literatura Gaúcha.

A exposição “A Quimera de Eduardo”, com itens raros do acervo do poeta Eduardo Guimaraens, abre a programação do Instituto. Entre os itens que integram a mostra estão retratos, manuscritos, objetos pessoais e livros. A exposição ocorre na quarta-feira (5/11), a partir das 10h, na sede do IEL. O acervo permanece em exibição até 5 de dezembro.

Desafio Literário

Realizado desde 2016, o Desafio Literário busca estimular e valorizar a produção literária no Rio Grande do Sul. Serão três dias de competição, em que os participantes deverão produzir textos de miniconto e poetrix, na sexta-feira (7/11); de poema livre, no sábado (8/11) e de narrativa curta, conto ou crônica, no domingo (9/11). Os interessados em participar devem se inscrever neste link .

Os temas abordados pelos competidores serão sorteados momentos antes do início de cada etapa e as criações, avaliadas por uma comissão julgadora. A cada avaliação, os candidatos com as melhores notas são classificados para a etapa seguinte. Os três candidatos finalistas que obtiverem a maior média final entre todas as notas serão premiados. O anúncio dos vencedores e a entrega das premiações será na segunda-feira (10/11), às 19h.

Prêmio Minuano

Já o prêmio Minuano, que teve os finalistas anunciados pelo IEL em 16 de outubro, terá solenidade de premiação na noite da quarta-feira (12/11), na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Os vencedores de cada categoria receberão troféu e premiação de R$ 5 mil. Além disso, o “Livro do Ano” ganhará um troféu e mais R$ 5 mil. A edição 2025 do reconhecimento teve 334 inscrições homologadas nas seis categorias do prêmio.

Ainda na Feira do Livro, o IEL apoia a programação especial em comemoração aos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis. Os detalhes sobre as ações voltadas ao reconhecimento da literatura missioneira estão disponíveis no portal do governo do Estado.



Programação:

O quê: exposição “A Quimera de Eduardo”



exposição “A Quimera de Eduardo” Quando: de quarta-feira (5/11) até dia 5 de dezembro



de quarta-feira (5/11) até dia 5 de dezembro Horário: 10h



10h Local: Salas de exposições do IEL (Rua André Puente, 318, bairro Independência, Porto Alegre)





Salas de exposições do IEL (Rua André Puente, 318, bairro Independência, Porto Alegre) O quê: Desafio Literário



Desafio Literário Quando: sexta (7/11), sábado (8/11) e domingo (9/11)



sexta (7/11), sábado (8/11) e domingo (9/11) Horário: das 10h às 12h



das 10h às 12h Local: Instituto Estadual do Livro ( Rua André Puente, 318, bairro Independência, Porto Alegre)





Instituto Estadual do Livro O quê: entrega da p remiação aos vencedores do “Desafio Literário”



remiação aos vencedores do “Desafio Literário” Quando: segunda-feira (10/11)



segunda-feira (10/11) Horário: 19h



19h Local: Instituto Estadual do Livro (Rua André Puente, 318, bairro Independência, Porto Alegre)





Instituto Estadual do Livro (Rua André Puente, 318, bairro Independência, Porto Alegre) O quê: cerimônia de entrega do “Prêmio Minuano de Literatura Gaúcha”



cerimônia de entrega do “Prêmio Minuano de Literatura Gaúcha” Quando: quarta-feira (12/11)



quarta-feira (12/11) Horário: 19h



19h Local:Sala Luiz Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre)