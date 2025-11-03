Sexto festival Cinema Negro em Ação anuncia premiados em edição que homenageou Tony Tornado

Aos 95 anos, Tony Tornado foi o homenageado da noite e ainda fez o show que marcou o encerramento do festival -Foto: Sérgio Rosa/Divulgação Sedac

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), entregou na noite de sábado (1/11), os prêmios da sexta edição do Festival Cinema Negro em Ação, que ocorreu de 28 de outubro até 1º de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre. O evento trouxe à capital filmes, laboratório de consultoria e homenagens a cineastas negros, além das mostras Especial e Competitiva.

Duas produções baianas receberam os prêmios de longa e curta metragens: “Quem é essa mulher”, de Mariana Jaspe, e “Nevrose”, de Ana do Carmo. O maranhense "Herança", de Micah Aguiar e Jonas Sakamoto, consagrou-se melhor videoclipe, enquanto o carioca “Ao Mar... Devolvo o Sal das Nossas Lágrimas”, de Giuliano Lucas, ganhou videoarte. O curta "Dia de Preto", de Beto Oliveira, de São Paulo, levou menção honrosa.

Os prêmios Destaque RS foram entregues a Crystom Afronário, por sua direção no curta “Aconteceu à Luz da Lua”, enquanto “B.O.S à Parte”, de Guilherme Fernandes dos Santos, levou a estatueta por sua trilha sonora, e Valéria Barcellos venceu melhor atriz por “Mãe”, de João Monteiro. Também foram entregues prêmios para os projetos participantes do Sopapo Lab, incluindo cursos, passes para outros eventos de mercado e prêmio de consultoria com a Paradiso Multiplica.

Festival reconheceu a produção audiovisual de artistas negros no Brasil, com categorias especiais a obras gaúchas -Foto: Sérgio Rosa/Divulgação Sedac

Homenageado da edição

Tony Tornado foi o grande homenageado deste ano. O troféu que leva o nome do pioneiro Odilon Lopez foi entregue por Sofia Ferreira, diretora do Iecine, e Kaya Rodrigues, curadora geral do evento. "Eu fico muito emocionado, lisonjeado. Sinceramente, nem sei se sou merecedor, mas em nome de todos que acreditam na nossa missão (dos artistas negros), nós vamos continuar porque a vitória é certa. Ainda tenho cinco anos para fazer 100 anos", disse o ator e precursor da black music. A cerimônia foi seguida de show com o artista, que lotou a Travessa dos Cataventos.

O 6º Festival Cinema Negro em Ação tem apoio institucional da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), Cine Bancários, Paradiso Multiplica, Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul (SIAV RS) e outros.

Festa de encerramento lotou a Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac

6º Festival Cinema Negro em Ação

Filmes premiados

Longa-metragem: “Quem é essa mulher”, de Mariana Jaspe (BA)

Longa-metragem: “Quem é essa mulher”, de Mariana Jaspe (BA) Curta-Metragem: “Nevrose”, de Ana do Carmo (BA)

Videoclipe: "Herança", de Micah Aguiar e Jonas Sakamoto (MA)

Videoarte: “Ao Mar... Devolvo o Sal das Nossas Lágrimas” (2025), de Giuliano Lucas (RJ)

Menção Honrosa: "Dia de Preto", de Beto Oliveira (SP)

Destaque RS

Melhor direção: Crystom Afronário, por “Aconteceu à Luz da Lua” (curta)

Melhor direção: Crystom Afronário, por “Aconteceu à Luz da Lua” (curta) Melhor trilha sonora: “B.O.S à Parte” (2025), de Guilherme Fernandes dos Santos (videoclipe)

Melhor atriz: Valéria Barcellos por “Mãe” (2025), de Jöão Monteiro (curta)

Sopapo Lab: projetos premiados

Prêmio Consultoria da Casa de Cinema de Porto Alegre: "Morada das Lágrimas", de Nádia Maria (Longa, Ficção, Desenvolvimento), São Luís (MA)

Prêmio Consultoria da Casa de Cinema de Porto Alegre: "Morada das Lágrimas", de Nádia Maria (Longa, Ficção, Desenvolvimento), São Luís (MA) Prêmio Consultoria de DiALAB: "Alguns Nomes Ainda Queimam", de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila (Longa, Ficção, Desenvolvimento), Pelotas (RS)

Prêmio Credencial para o Mercado Audiovisual Entre Fronteras de 2025: "Alguns Nomes Ainda Queimam", de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila (Longa, Ficção, Desenvolvimento), Pelotas (RS)

Prêmio Consultoria com a empresa TOMUN: "Quase Vira", de Luana Arah (Longa, Ficção, Desenvolvimento), Rio de Janeiro (RS)

Passe para os cursos profissionalizantes do Instituto AKAMANI: "A Raíz Arandu", de Viviane Juguero (Longa, Animação, Desenvolvimento), Porto Alegre (RS)

Prêmio Consultoria Paradiso Multiplica

"A Raiz Arandu", de Viviane Juguero (Longa, Animação, Desenvolvimento)

"Alguns Nomes ainda Queimam", de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila (Longa, Ficção, Desenvolvimento)

"Anjos de Fogo", de Adry Silva (Série, Ficção, Desenvolvimento)

"Morada das Lágrimas, de Nádia Maria" (Longa, Ficção, Desenvolvimento)

"Quase Vira", de Luana Arah (Longa, Ficção, Desenvolvimento)