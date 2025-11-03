Coronel Bicaco: Projeto autoriza o Poder Executivo a custear taxas de ligações de água para famílias

O plenário da Câmara de Vereadores apreciou e aprovou, de maneira unânime, o texto que permitirá ao Poder Executivo de Coronel Bicaco custear as taxas de ligações à rede de abastecimento para famílias em situação de residência na quadra M do bairro Rigodanzo. O Projeto de Lei (PL) nº 079/2025 entrou na pauta de votação na sessão ordinária de segunda-feira (27/10).

A justificativa anexada ao PL revela que os moradores do núcleo habitacional irregular consomem a água da creche Meu Cantinho – gerando uma despesa mensal expressiva aos cofres públicos. Para exemplificar o alto custo por mês é citado na justificativa que as últimas três faturas totalizaram R$ 39,7 mil. Se contabilizar o período desde agosto de 2020, o montante pago se aproxima de R$ 1 milhão.

O Poder Executivo acredita que, com a regularização do fornecimento de água às famílias da quadra M, o valor mensal da fatura da escola de educação infantil reduzirá em cerca de 70%.

Para o abastecimento de água aos moradores do núcleo habitacional, será necessário que a CORSAN/AEGEA realize a extensão da rede e a ligação dos ramais individuais – o que ocorrerá sem custos para o Município.

Considerando que as ruas que contornam a quadra M não são pavimentadas, e que as 11 famílias beneficiárias possuem renda baixa, a empresa concedeu desconto de 50% por ramal, ficando em aproximadamente R$ 440,00. O montante a ser subsidiado pela Administração Municipal alcançará R$ 4,8 mil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.