Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coronel Bicaco: Projeto autoriza o Poder Executivo a custear taxas de ligações de água para famílias

Montante a ser subsidiado pela Administração Municipal alcançará R$ 4,8 mil

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
03/11/2025 às 18h01
Coronel Bicaco: Projeto autoriza o Poder Executivo a custear taxas de ligações de água para famílias
Projeto de Lei nº 079/2025 entrou na pauta de votação na sessão ordinária de segunda-feira (27/10) (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores apreciou e aprovou, de maneira unânime, o texto que permitirá ao Poder Executivo de Coronel Bicaco custear as taxas de ligações à rede de abastecimento para famílias em situação de residência na quadra M do bairro Rigodanzo. O Projeto de Lei (PL) nº 079/2025 entrou na pauta de votação na sessão ordinária de segunda-feira (27/10).

A justificativa anexada ao PL revela que os moradores do núcleo habitacional irregular consomem a água da creche Meu Cantinho – gerando uma despesa mensal expressiva aos cofres públicos. Para exemplificar o alto custo por mês é citado na justificativa que as últimas três faturas totalizaram R$ 39,7 mil. Se contabilizar o período desde agosto de 2020, o montante pago se aproxima de R$ 1 milhão.

O Poder Executivo acredita que, com a regularização do fornecimento de água às famílias da quadra M, o valor mensal da fatura da escola de educação infantil reduzirá em cerca de 70%.

Para o abastecimento de água aos moradores do núcleo habitacional, será necessário que a CORSAN/AEGEA realize a extensão da rede e a ligação dos ramais individuais – o que ocorrerá sem custos para o Município.

Considerando que as ruas que contornam a quadra M não são pavimentadas, e que as 11 famílias beneficiárias possuem renda baixa, a empresa concedeu desconto de 50% por ramal, ficando em aproximadamente R$ 440,00. O montante a ser subsidiado pela Administração Municipal alcançará R$ 4,8 mil.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Por unanimidade, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei que autoriza o repasse de R$ 220 mil à AHSAP (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeto de Lei Há 4 horas

Legislativo aprova repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Montante é destinado ao pagamento de despesas do mês de outubro deste ano

 Vereador Luiz Flávio Rangel ressaltou que todos devem batalhar para manter o hospital em funcionamento (Foto: Diones Roberto Becker)
Manifestação Há 4 horas

Edil elogia atendimento e prega união pela manutenção do hospital de Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (27/10)

 Vereador Claudiomiro Albuquerque disse que o prédio passou por reformas recentes e ficou sem banheiro para uso do público (Foto: Diones Roberto Becker)
Proposição Há 4 horas

Vereador bicaquense solicita investimento na UBS Central

Proposição nº 045/2025 foi aprovada por unanimidade

 Vereador Jonas Vieira ressaltou que foram protocoladas diversas solicitações de emendas (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 2 dias

Vereador espera que Coronel Bicaco seja contemplado com emendas parlamentares

Comitiva manteve audiências em Brasília entre os dias 13 e 16 deste mês

 (Foto: Reprodução)
Sistema Prisional Há 4 dias

Palmeira das Missões articula construção de novo presídio

Grupo formado por autoridades e sociedade civil busca solução para a superlotação e o colapso estrutural da unidade atual.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
20° Sensação
2.34 km/h Vento
90% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Acidente Fatal Há 3 minutos

Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina
Trânsito Urbano Há 22 minutos

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto
Economia Há 24 minutos

Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
Esportes Há 24 minutos

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Esporte e lazer Há 44 minutos

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 604,505,03 -0,01%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias