Legislativo aprova repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Por unanimidade, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei que autoriza o repasse de R$ 220 mil à AHSAP (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária de segunda-feira (27/10), por unanimidade, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 078/2025 que autoriza o repasse de R$ 220 mil à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco. O montante é destinado ao pagamento de despesas do mês de outubro deste ano.

O valor de R$ 110.860,00 cobrirá os gastos com folha de pessoal, encargos e contas de manutenção em geral. Os outros R$ 109.140,00 custearão 744 horas de plantões médicos realizados no período de 1 a 31 de outubro de 2025.

Intervenção administrativa

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

Os balanços da Secretaria Municipal da Fazenda revelam que o Município já destinou mais de R$ 12 milhões à AHSAP somente durante o período de vigência da intervenção administrativa.

