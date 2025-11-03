Vereador bicaquense solicita investimento na UBS Central

Através de proposição, o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) solicitou que a Administração Municipal avalie a possibilidade de construir dois banheiros na Unidade Básica de Saúde (UBS Central).
De acordo com o proponente, o prédio passou por reformas recentes e ficou sem banheiro para uso do público. — Que fosse feito o estudo técnico, conversasse com o engenheiro e o quanto antes resolvesse esse problema de banheiros na UBS do centro — ponderou.
Apresentada e apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (27/10), a Proposição nº 045/2025 foi aprovada por unanimidade.
