Vereador espera que Coronel Bicaco seja contemplado com emendas parlamentares

O vereador Jonas Vieira (PP) integrou a comitiva de Coronel Bicaco que manteve audiências nos gabinetes de parlamentares do Rio Grande do Sul em Brasília, entre os dias 13 e 16 deste mês.

— A gente foi à Brasília para tentar fazer que nosso Município seja lembrado na hora que eles tiverem fazendo o orçamento, destinando emendas. Por mais que sejam pouquinho as emendas que a gente consegue, mas para nós, que somos um Município pequeno, faz muita diferença — disse o progressista no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (27/10).

O edil ressaltou que foram protocoladas diversas solicitações de emendas. — O resultado a gente vai ver no futuro, se o Município vai ser contemplado — ponderou.

Jonas Vieira ainda anunciou que o deputado federal Afonso Hamm (PP-RS) se comprometeu em destinar um recurso financeiro para Coronel Bicaco no próximo ano.

