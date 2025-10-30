Região Celeiro registra queda nos índices de criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou, no início deste mês, o balanço das ocorrências policiais registradas entre janeiro e setembro de 2025. Os dados revelam uma redução na criminalidade na Região Celeiro, com destaque para o mês de setembro, que apresentou o terceiro menor número de delitos do ano.

Segundo o levantamento, foram registrados 138 crimes na região durante o mês de setembro, contribuindo para o total de 1.427 ocorrências no acumulado dos nove meses do ano. Isso representa uma queda de 135 casos em comparação ao mesmo período de 2024.

São Valério do Sul e Tiradentes do Sul têm os menores índices de criminalidade

Entre os dados mais positivos, destacam-se os municípios de São Valério do Sul e Tiradentes do Sul, que registraram os menores índices de criminalidade na Região Celeiro. São Valério do Sul contabilizou apenas 7 (sete) boletins de ocorrência entre janeiro e setembro, enquanto Tiradentes do Sul teve 19 registros.

Campo Novo e Miraguaí lideram com as maiores médias da região

O município de Campo Novo lidera o ranking de ocorrências, com uma taxa de 22,10 crimes por mil habitantes, seguido de Miraguaí, com taxa de 16,42 por mil habitantes.

Diante dos números relativos a Campo Novo, o delegado de Polícia Dr. Vilmar Alaídes Schaefer esclareceu que, no período, não houve registro de crimes de roubo (subtração com grave ameaça ou violência à pessoa), tratando-se, em sua maioria, de furtos de pequena monta praticados por usuários de drogas ilícitas.

O delegado informou que praticamente todos os fatos tiveram as autorias esclarecidas — boa parte com recuperação dos objetos —, e que as investigações foram concluídas, com o envio dos inquéritos policiais ao Poder Judiciário para apreciação da responsabilidade penal dos envolvidos.

Em paralelo, mencionou que também foram realizadas investigações contra indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, resultando em prisões e apreensões, com o objetivo de combater o ciclo vicioso ligado a esse tipo de crime.

Por fim, o delegado destacou que a diferença estatística observada nos meses de junho e setembro reflete um mero efeito sazonal — identificado e enfrentado —, não representando um pico criminológico capaz de desestabilizar os bons níveis de segurança e paz pública experimentados na comarca. Ele tranquilizou a comunidade, ressaltando os esforços contínuos e permanentes das forças policiais para debelar rapidamente eventuais novos fatos que possam surgir.

Nove municípios estão acima da média regional

A média regional no período ficou em 8,90 crimes por mil habitantes. Além de Campo Novo e Miraguaí, outros sete municípios ultrapassaram essa média: Tenente Portela, Três Passos, Santo Augusto, Bom Progresso, Humaitá, Inhacorá e Chiapetta.

Furtos e roubos são os crimes mais frequentes

Os crimes contra o patrimônio continuam sendo os mais recorrentes na região. Entre janeiro e setembro de 2025, foram registrados:

• 672 ocorrências de furtos e roubos;

• 428 casos de estelionato;

• 201 registros relacionados à posse e tráfico de entorpecentes;

• 64 ocorrências envolvendo armas e munições;

• 44 furtos e roubos de veículos;

• 11 homicídios.

Comparação proporcional e importância da análise

Os índices regionais são calculados com base nas ocorrências por mil habitantes, metodologia que permite uma leitura mais equilibrada entre municípios de diferentes tamanhos populacionais. Já a análise estadual utiliza a taxa por 100 mil habitantes. A SSP-RS reforça a importância dessa abordagem proporcional para um diagnóstico mais preciso da segurança pública em cada localidade.

Com a divulgação dos novos dados, a Secretaria reafirma o compromisso com a transparência e a melhoria contínua das políticas de segurança, visando garantir a tranquilidade e o bem-estar dos gaúchos.