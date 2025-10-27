Vereador bicaquense destaca expectativas após agendas na capital federal

Vereador João Marques Brasil defendeu a divulgação dos nomes dos políticos que enviarem verba para o Município (Foto: Diones Roberto Becker)

Juntamente com outras autoridades municipais, o vereador João Marques Brasil (PDT) cumpriu agendas em Brasília entre os dias 13 e 16 deste mês. A comitiva bicaquense protocolou R$ 2,35 milhões em solicitações de emendas.

O pedetista destacou que foram visitados vários gabinetes de parlamentares do Rio Grande do Sul. — Hoje os recursos nos ministérios é muito pouco, estão com os deputados. Hoje é aquela briga por emendas — salientou.

João Marques Brasil defendeu, no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10), a divulgação dos nomes dos políticos que enviarem verba para o Município. — Que a comunidade saiba os nomes — acrescentou.

O edil ressaltou que é positiva a expectativa quanto o atendimento das solicitações protocoladas.

