Vereador celebra programa que irá recuperar estradas rurais de Coronel Bicaco

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10), o vereador Marcos Rutili (UNIÃO) enfatizou a conclusão e encaminhamento do projeto que visa garantir 1000 horas máquinas para recuperação e manutenção de estradas rurais em Coronel Bicaco. — É uma verba certa para o Município e a gente vai ficar informando — disse.
O edil ainda elogiou os trabalhos da equipe da Secretaria Municipal de Obras para assegurar boas condições de trafegabilidade nos trechos vicinais. — Sabemos que nosso interior é grande — ponderou.
