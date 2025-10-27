Segunda, 27 de Outubro de 2025
Vereador celebra programa que irá recuperar estradas rurais de Coronel Bicaco

Edil abordou o assunto na sessão ordinária de segunda-feira (20/10)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
27/10/2025 às 17h11
Vereador celebra programa que irá recuperar estradas rurais de Coronel Bicaco
Vereador Marcos Rutili enfatizou a conclusão e encaminhamento do projeto que visa garantir 1000 horas máquinas (Foto: Diones Roberto Becker)

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10), o vereador Marcos Rutili (UNIÃO) enfatizou a conclusão e encaminhamento do projeto que visa garantir 1000 horas máquinas para recuperação e manutenção de estradas rurais em Coronel Bicaco. — É uma verba certa para o Município e a gente vai ficar informando — disse.

O edil ainda elogiou os trabalhos da equipe da Secretaria Municipal de Obras para assegurar boas condições de trafegabilidade nos trechos vicinais. — Sabemos que nosso interior é grande — ponderou.

 

