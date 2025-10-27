Progressista reivindica melhorias na UBS do bairro Faxinal em Coronel Bicaco

Vereador Marcelo Jurandi afirmou que as melhorias resultarão em maior comodidade aos pacientes (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcelo Jurandi (PP) solicitou que a Administração Municipal recoloque o toldo na parte frontal da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Faxinal. Também reivindicou a instalação de ar-condicionado na sala de espera.

O progressista afirmou que as melhorias resultarão em maior comodidade às pessoas que procuram atendimento na UBS, pois em breve começará a estação mais quente do ano.

Os pedidos foram apresentados verbalmente no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.