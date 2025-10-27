Municípios da Região Celeiro têm pontos facultativos nesta semana

A Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) divulgou nesta segunda-feira (27) um levantamento sobre os municípios com pontos facultativos na região. Prefeituras estabeleceram, por meio de decretos, pontos facultativos nas repartições públicas municipais devido à passagem do Dia do Servidor Público neste 28 de outubro.

Ao todo, seis prefeituras da região decretaram ponto facultativo durante dois dias, nesta segunda (27) e terça-feira (28): Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Inhacorá e Sede Nova.

Em quatro prefeituras, é ponto facultativo apenas nesta segunda-feira (27): Barra do Guarita, Chiapetta, Miraguaí e Santo Augusto.

Outras cinco prefeituras terão ponto facultativo apenas na terça (28): Humaitá, Esperança do Sul, Redentora, São Martinho e São Valério do Sul.

Em Três Passos, a prefeitura antecipou o ponto facultativo para o dia 13 de outubro. Em Tiradentes do Sul, a data foi celebrada com ponto facultativo no dia 17 de outubro.

Em Vista Gaúcha, o ponto facultativo ficou para o dia 31 de outubro. Em Derrubadas e Tenente Portela será no dia 21 de novembro. Já em Crissiumal, não haverá ponto facultativo devido ao Dia do Servidor Público.

Confira, abaixo, o levantamento completo: