Ônibus e caminhão se envolvem em acidente na ERS-344 em Giruá

Coletivo transitava no sentido Giruá-Santa Rosa e, após o choque, acabou parando fora da pista (Foto: Márcio Silva | Rádio Alternativa)

O ônibus da empresa Sulserra e o caminhão furgão, emplacado em Santo Cristo/RS, colidiram lateralmente na ERS-344, em Giruá, na manhã de sexta-feira (24/10).

O coletivo transitava no sentido Giruá-Santa Rosa e, após o choque, acabou parando fora da pista. Apenas o motorista do ônibus precisou de socorro, sendo levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Santa Rosa.

