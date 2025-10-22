Quinta, 23 de Outubro de 2025
Vereador propõe implantação de benefício para servidores municipais de Coronel Bicaco

Matéria sugere a concessão de cartão alimentação ou cesta básica mensal

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/10/2025 às 23h42
Vereador propõe implantação de benefício para servidores municipais de Coronel Bicaco
Vereador Luiz Flávio Rangel afirmou que a criação do benefício iria compensar a defasagem salarial do funcionalismo (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de proposição, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou que o Poder Executivo providencie estudo de viabilidade e, posteriormente, estabeleça benefícios aos servidores municipais de Coronel Bicaco. A matéria sugere a concessão de cartão alimentação ou cesta básica mensal.

Em sua manifestação em plenário, o progressista afirmou que a criação do benefício iria compensar a defasagem salarial do funcionalismo. Ele lembrou que os próprios servidores municipais elaboraram e enviaram uma solicitação formal ao Poder Executivo reivindicando vale alimentação ou cesta básica.

Posta em votação, a Proposição n° 043/2025 foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (20/10).

 

