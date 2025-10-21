Entidades de Segurança vão coordenar praça de alimentação da feira em Tenente Portela

Na última semana, uma reunião definiu as instituições responsáveis pela gestão da praça de alimentação da Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela. Duas entidades reconhecidas por sua atuação na área da segurança pública municipal ficarão encarregadas da organização e operação do espaço gastronômico.

Elas serão responsáveis pela venda de lanches e bebidas ao longo de toda a programação da feira e dos shows, além de estabelecer parcerias com empresas da região para garantir a estrutura necessária. A renda arrecadada será destinada às próprias instituições, contribuindo para o fortalecimento de seus projetos voltados à comunidade.

A decisão reafirma o caráter colaborativo da feira, que em todas as edições delega essa área a entidades com atuação local.

4ª FEIRA NEGÓCIOS DAQUI – MULTISETORIAL

📅 De 21 a 23 de novembro

📍 Tenente Portela – Av. Santa Rosa (próximo ao Clube Comercial)

🎟️ Entrada gratuita

Com:

Praça de alimentação

Shows e atrações culturais

Expositores de diversos setores

Agricultura familiar

Agroindústrias

Cultura indígena

Artesanato

Realização: Prefeitura de Tenente Portela

Apoio: ACISA, Emater/RS

Patrocínio: Corsan

Financiamento: Pró-Cultura RS – Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul







