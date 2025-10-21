Terça, 21 de Outubro de 2025
Entidades de Segurança vão coordenar praça de alimentação da feira em Tenente Portela

Evento contará com lanches, bebidas e apoio de instituições locais durante os três dias de programação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações ASCOM Tenente Portela
21/10/2025 às 07h27
(Foto: Divulgação ASCOM Tenente Portela)

Na última semana, uma reunião definiu as instituições responsáveis pela gestão da praça de alimentação da Feira Negócios Daqui, em Tenente Portela. Duas entidades reconhecidas por sua atuação na área da segurança pública municipal ficarão encarregadas da organização e operação do espaço gastronômico.

Elas serão responsáveis pela venda de lanches e bebidas ao longo de toda a programação da feira e dos shows, além de estabelecer parcerias com empresas da região para garantir a estrutura necessária. A renda arrecadada será destinada às próprias instituições, contribuindo para o fortalecimento de seus projetos voltados à comunidade.

A decisão reafirma o caráter colaborativo da feira, que em todas as edições delega essa área a entidades com atuação local.

4ª FEIRA NEGÓCIOS DAQUI – MULTISETORIAL
📅 De 21 a 23 de novembro
📍 Tenente Portela – Av. Santa Rosa (próximo ao Clube Comercial)
🎟️ Entrada gratuita

Com:

  • Praça de alimentação

  • Shows e atrações culturais

  • Expositores de diversos setores

  • Agricultura familiar

  • Agroindústrias

  • Cultura indígena

  • Artesanato

Realização: Prefeitura de Tenente Portela
Apoio: ACISA, Emater/RS
Patrocínio: Corsan
Financiamento: Pró-Cultura RS – Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul



