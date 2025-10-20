Edil solicita informações sobre imóveis de propriedade do Município de Coronel Bicaco

Vereador Marcelo Jurandi afirmou que as informações pleiteadas auxiliarão na busca por emendas parlamentares e recursos governamentais (Foto: Diones Roberto Becker)

Por meio de pedido de informação, o vereador Marcelo Jurandi (PP) solicitou ao Poder Executivo dados sobre o número e as localizações de cada terreno de propriedade do Município nas comunidades do Reassentamento, Campo Santo e Galpões, além do bairro Faxinal.

O progressista afirmou que as informações pleiteadas auxiliarão na busca por emendas parlamentares e recursos governamentais para construção de infraestruturas direcionadas ao atendimento da população. — Não adianta a gente conseguir uma emenda e não ter terreno para construir — ressaltou.

O Pedido de Informação nº 021/2025 foi apresentado e aprovado na sessão ordinária de segunda-feira (13/10).

