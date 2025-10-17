Sábado, 18 de Outubro de 2025
Coronel Bicaco é contemplado com R$ 500 mil para construção de nova sede do CRAS

Município foi selecionado no âmbito do programa Avançar Mais SUAS

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM Coronel Bicaco
17/10/2025 às 21h34
Coronel Bicaco é contemplado com R$ 500 mil para construção de nova sede do CRAS
Autoridades bicaquenses com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

O vice-prefeito Paulo Hermel, acompanhado pelo secretário municipal de Assistência Social, Flávio da Silva, e pelo fiscal de contratos, Cassiano Zanela, participou da solenidade que oficializou repasses para os programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa. O evento – que contou com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel – aconteceu no Palácio Piratini, na tarde de quarta-feira (15/10).

Coronel Bicaco receberá R$ 500 mil para construção de um novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O Município foi selecionado no âmbito do programa Avançar Mais SUAS (Sistema Único de Assistência Social). O projeto arquitetônico já está em fase de elaboração, e o prazo para conclusão da obra é de 12 meses a partir do recebimento do valor.

— É o momento de celebrar esse recurso que veio para a construção do CRAS e agradecer ao Governo do Estado — afirmou Paulo Hermel. Ele salientou que com maior orçamento, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social poderá auxiliar todas as prefeituras gaúchas.

O vice-prefeito acredita que o funcionamento do novo CRAS irá impactar positivamente na participação dos bicaquenses nos cursos e oficinas ofertadas. — Teremos espaços adequados para atividades com jovens, adultos e idosos. Toda a nossa comunidade será beneficiada — complementou.

Paulo Hermel comentou também a mudança na relação com o Governo do Estado desde a posse da atual Administração Municipal. Entre as conquistas recentes, ele destacou a implantação do CAS TEAcolhe na APAE e a verba de R$ 500 mil para a nova sede do CRAS. — Temos que enaltecer o empenho do Executivo, dos secretários e servidores municipais na busca por investimentos e programas estaduais e federais para Coronel Bicaco. Tem muita coisa boa para acontecer pela frente. Em dez meses de gestão, já conseguimos avançar muito — enfatizou.

O secretário Flávio da Silva disse que o CRAS promove cursos e oficinas em vários segmentos, oportunizando qualificação e, às vezes, os conhecimentos e técnicas adquiridas se tornam uma alternativa de renda para as famílias.

— É um investimento excelente e vem ao encontro da nossa necessidade, que é uma melhor localização do centro de referência — reiterou o secretário municipal de Assistência Social, ao falar sobre o repasse financeiro que subsidiará a edificação da nova sede do CRAS. Ele acredita que, com o prédio situado na área central da cidade, aumentará o número de inscritos nos cursos e oficinas.

Flávio da Silva ainda agradeceu e elogiou o excepcional trabalho dos servidores das pastas de Planejamento e de Assistência Social no cadastramento do Município junto ao programa Avançar Mais SUAS.

 

