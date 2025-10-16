Barra do Guarita recebe novo veículo para transporte de pacientes

Na tarde da quarta-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita recebeu um novo veículo Fiat Cronos, que será utilizado para o transporte de pacientes e apoio às ações da pasta.

A aquisição foi viabilizada por meio de uma emenda do deputado federal Pompeu de Mattos, com articulação do presidente do PDT, Arnildo Weber.

O automóvel chega para reforçar a estrutura da saúde municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população, com mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento de pacientes e servidores.

A Administração Municipal destacou a importância do investimento e agradeceu o apoio das lideranças envolvidas na conquista.