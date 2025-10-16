Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Barra do Guarita recebe novo veículo para transporte de pacientes

Fiat Cronos foi adquirido com emenda parlamentar e reforçará os serviços da Secretaria Municipal de Saúde

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guarita Notícias
16/10/2025 às 15h18
Barra do Guarita recebe novo veículo para transporte de pacientes
(Foto: ASCOM/ Barra do Guarita)

Na tarde da quarta-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita recebeu um novo veículo Fiat Cronos, que será utilizado para o transporte de pacientes e apoio às ações da pasta.

A aquisição foi viabilizada por meio de uma emenda do deputado federal Pompeu de Mattos, com articulação do presidente do PDT, Arnildo Weber.

O automóvel chega para reforçar a estrutura da saúde municipal, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população, com mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento de pacientes e servidores.

A Administração Municipal destacou a importância do investimento e agradeceu o apoio das lideranças envolvidas na conquista.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação/Daer)
Obras Há 1 dia

Eduardo Leite inaugura três obras rodoviárias no Norte gaúcho nesta quinta-feira

Leite inaugura três rodovias com R$ 67 milhões em investimetnos no RS

 (Foto: Reprodução / Folder)
Corrida Solidária Há 1 dia

Derrubadas promove 3ª Rústica Salto do Yucumã

Evento acontece em 8 de novembro e integra ações de prevenção à saúde

 (Foto: FAMURS)
Gestão Pública Há 1 dia

Derrubadas é finalista no Prêmio Boas Práticas da Famurs

Projeto de turismo municipal disputa entre os melhores do RS em 2025

 (Foto: Divulgação Folha Popular)
Bem-Estar Local Há 1 dia

Miraguaí lança grupo de atividade em Linha São Paulo

Projeto gratuito oferece exercícios e saúde à comunidade toda terça-feira

 (Foto: ASCOM Derrubadas)
Educação Criativa Há 2 dias

“Colcha de Retalhos” vira exposição no Pré-Escolar II de Derrubadas

Projeto da EMEI Meu Primeiro Passo envolve alunos, famílias e professores em uma atividade pedagógica repleta de memórias e significados.

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias