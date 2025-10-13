Vereadores elogiam melhorias em rua na cidade de Coronel Bicaco

Secretaria Municipal de Obras colocou rejeito de pedra e construiu quebra-molas na Rua Raul Carlos de Souza (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

Recentemente, a Secretaria Municipal de Obras concluiu a colocação de rejeito de pedra e a construção de quebra-molas na Rua Raul Carlos de Souza. As melhorias também abrangeram a Rua Aleixo Sebastião dos Santos. Ambas as vias se localizam no bairro Nova Esperança.

Na sessão ordinária de segunda-feira (6/10), dois vereadores elogiaram os serviços que facilitarão a mobilidade de veículos e pedestres, e ainda acabarão com problemas históricos ocasionados por alagamentos e poeira densa.

— Importante trabalho foi feito lá. Ficou muito bom — afirmou João Marques Brasil (PDT). Ele lembrou que a situação precária da Rua Raul Carlos de Souza era uma preocupação de vários edis.

Luiz Flávio Rangel (PP) salientou que os pedidos para recuperar a Rua Raul Carlos de Souza já perduravam por mais de quatro ou cinco anos.

O progressista disse que, em determinada época, os próprios moradores do bairro improvisaram medidas para reduzir as dificuldades. — Hoje, a rua está muito melhor e bem-feita. E tem três quebra-molas — acrescentou.

