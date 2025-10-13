Terça, 14 de Outubro de 2025
Vereador destaca possibilidade de Coronel Bicaco ser contemplado por programa de horas-máquina

Programa é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/10/2025 às 17h42
Vereador Marcos Rutili acredita que a parceria com o Governo Estadual irá gerar uma economia de R$ 300 mil aos cofres municipais (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (6/10), o vereador Marcos Rutili (UNIÃO) revelou que existe a possibilidade de Coronel Bicaco se inscrever no programa de horas-máquina da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. — Eu entrei em contato com o deputado Aloísio Classmann e sua equipe, e conseguimos uma vaga para a prefeitura — complementou.

Conforme o edil, serão mais de 1000 horas-máquina. — Virá retroescavadeira, motoniveladora, caminhões, rolo compactador e carregadeira, servindo para ajudar na melhoria de estradas, beneficiando nossos agricultores e comunidade em geral — enfatizou.

Marcos Rutili acredita que a parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano irá gerar uma economia de aproximadamente R$ 300 mil aos cofres municipais. — Que fique claro. Eu não venho aqui só falar. A gente quer e está indo atrás para buscar verbas e ajudar o Município e toda a comunidade — finalizou.

 

