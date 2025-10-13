Terça, 14 de Outubro de 2025
Governo libera R$ 150 mil para o Centro de Convivência de Vista Gaúcha

O anúncio foi feito durante audiência do prefeito Claudemir José Locatelli com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, em Porto Alegre.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações Radio A Verdade
13/10/2025 às 14h53
Foto: Divulgação

O Governo do Estado confirmou a liberação de R$ 150 mil para a compra de equipamentos do Centro Municipal de Convivência de Vista Gaúcha.

O anúncio foi feito durante audiência do prefeito Claudemir José Locatelli com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, em Porto Alegre.

O espaço, considerado um dos mais modernos do Rio Grande do Sul, foi recentemente visitado pelo secretário, que destacou sua importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa. Segundo Fantinel, o local será um marco no atendimento à melhor idade, promovendo socialização, cultura e bem-estar.

O prefeito Locatelli afirmou que as obras seguem em ritmo acelerado, com entrega prevista para o final de 2025. O investimento reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento social e a qualidade de vida dos moradores de Vista Gaúcha.

