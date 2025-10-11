Direção do HSA apresenta projeto de prédio que custará R$ 25 milhões

Novo prédio será construído na Rua Romário Rosa Lopes, de fronte com o hospital (Fotos: Divulgação | HSA)

Em assembleia geral extraordinária, na noite de quinta-feira (9/10), o quadro social da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, aprovou por unanimidade o projeto de expansão da casa de saúde. As pessoas presentes na reunião comemoraram a decisão do que consideram um dos maiores avanços da história da instituição.

Com investimento aproximado de R$ 25 milhões, o novo prédio terá quatro andares e abrigará a unidade de ressonância magnética e um moderno centro cirúrgico oftalmológico. No espaço também funcionarão os ambulatórios de especialidades, o que aumentará a capacidade de atendimentos e modernizará os serviços.

A apresentação dos detalhes do projeto de expansão foi coordenada pela presidente do HSA, Mirna Braucks. O novo prédio será construído na Rua Romário Rosa Lopes, de fronte com o hospital. Inclusive, haverá uma passarela aérea conectando as duas partes da instituição.

