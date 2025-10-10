Sexta, 10 de Outubro de 2025
Texto aprovado pelos edis autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Valor garantirá o pagamento dos gastos de manutenção da casa de saúde

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
10/10/2025 às 20h52
Texto aprovado pelos edis autoriza repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco
Aprovado de maneira unânime, o texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a repassar R$ 210 mil à AHSAP (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária de segunda-feira (6/10), o plenário da Câmara de Vereadores apreciou o Projeto de Lei (PL) nº 073/2025. Aprovado de maneira unânime, o texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a repassar R$ 210 mil à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP). O valor garantirá o pagamento dos gastos de manutenção da casa de saúde, referentes ao mês de setembro deste ano.

De acordo com a redação do PL, R$ 102.220,00 quitarão as despesas de custeio, tais como: folha de pessoal, encargos e contas de manutenção em geral. Já o pagamento dos plantões médicos, realizados no período de 1 a 30 de setembro de 2025, alcançará R$ 107.780,00.

Intervenção administrativa

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

Os balanços da Secretaria Municipal da Fazenda revelam que o Município já destinou mais de R$ 12 milhões à AHSAP somente durante o período de vigência da intervenção administrativa.

 

