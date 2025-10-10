Sexta, 10 de Outubro de 2025
Gestor do Hospital Santo Antônio cobra apoio direto do Estado

Encontro com o vice-governador reforça urgência de recursos e reestruturação da entidade hospitalar

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
10/10/2025 às 19h18
(Foto: Observador Regional))

Durante a visita do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, ao município de Campo Novo, na última quinta-feira (09), o provedor da Sociedade Hospitalar Santo Antônio, Sinval Ferreira Boeno, aproveitou o momento para levar um apelo direto ao governo estadual.

No diálogo com o vice-governador e o deputado Aloísio Classmann, Sinval apresentou a delicada situação do hospital, que enfrenta sérias dificuldades e precisa de apoio urgente para retomar suas atividades. Um ofício foi entregue aos parlamentares, solicitando recursos financeiros e humanos, além da reorganização do vínculo institucional com o poder público.

O pedido busca restabelecer a parceria entre a Sociedade Hospitalar Santo Antônio e as esferas municipal, estadual e federal, garantindo que o hospital volte a integrar plenamente a rede de saúde.

A ação evidencia o comprometimento e a liderança de Sinval Ferreira Boeno e da atual diretoria, que permanecem firmes na missão de reabrir e fortalecer a instituição — um verdadeiro patrimônio da comunidade de Braga e de toda a região.


