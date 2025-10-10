Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CRVA de Miraguaí é fechado após denúncia de cobrança irregular

Detran-RS investiga vistoriador suspeito de exigir valores indevidos durante inspeções de veículos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Planeta FM 102.7
10/10/2025 às 11h47
CRVA de Miraguaí é fechado após denúncia de cobrança irregular
(Foto: Rádio Planeta FM 102,7)

O Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) de Miraguaí está com as atividades suspensas há cerca de 30 dias, após uma denúncia de cobrança irregular durante vistorias obrigatórias.

Segundo relatos, proprietários que já haviam quitado a taxa oficial da vistoria eram abordados após a inspeção por um vistoriador que exigia pagamentos extras de R$ 90 a R$ 130, sem emissão de recibo. A prática foi flagrada por câmeras de segurança e denunciada ao Detran-RS pelo Registrador Oficial, que também afastou o funcionário.

Um dos denunciantes afirmou ter presenciado cobranças semelhantes a outros motoristas momentos antes de também ser abordado. O vistoriador dizia frases como “aqui, o serviço deu 90 reais”, tentando legitimar a cobrança.

O responsável oficial pelo CRVA, que atua em regime de home office por residir em outro estado, foi procurado para esclarecimentos e deixou o espaço aberto para manifestação.

Importante destacar que os demais serviços do cartório — como registro civil, de imóveis e de documentos — seguem funcionando normalmente e não têm qualquer ligação com o caso.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: ASCOM Tenente Portela)
Infraestrutura Há 4 horas

Centro Dia para Idosos em Tenente Portela avança e promete atendimento humanizado

Novo espaço garantirá acolhimento, inclusão e cuidado diário para até 20 idosos em estrutura acessível e com equipe multidisciplinar.

 (Foto: Reprodução/ Rádio Verdade)
Saúde Pública Há 19 horas

Vista Gaúcha garante R$ 100 mil para modernizar hospital

Emenda confirmada pelo deputado Juvir Costella reforça investimentos na ampliação e melhoria do Hospital Municipal

 Fotos: Divulgação ASCOM
Audiência Publica Há 4 dias

Tenente Portela Convoca Audiência Pública do PPA 2026-2029

O encontro será realizado nesta terça-feira, 7 de outubro, às 18h, no Auditório do Centro Cultural

 Fotos: Divulgação ASCOM
Isenção de IPTU Há 4 dias

Alerta: Isenção de IPTU Deve Ser Renovada Até 30 de Novembro em Tenente Portela

O prazo é obrigatório para manter a isenção a partir de 2026, conforme o Código Tributário Municipal.

 (Foto: Andre Eberhardt/ SistemaProvíncia)
HOMENAGEM PÚBLICA Há 4 dias

Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe nome do Professor Renato Roque Ruschel

Cerimônia realizada na Câmara de Vereadores destacou o legado do educador e sua contribuição para o desenvolvimento do município

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
26° Sensação
1.89 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Dor musculoesquelética, sobrepeso e sedentarismo têm relação
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova a conservação de equipamentos de uso coletivo como diretriz da política urbana
Câmara Há 18 minutos

Comissões de Saúde e do Esporte debatem agenda legislativa sobre obesidade
Câmara Há 18 minutos

Comissão especial debate regimes de exploração dos portos
Saúde Há 33 minutos

Clínica DT foca em contorno corporal e Mommy Makeover em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,25%
Euro
R$ 6,39 +2,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 688,072,30 -2,73%
Ibovespa
140,263,80 pts -1.02%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias