CRVA de Miraguaí é fechado após denúncia de cobrança irregular

O Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) de Miraguaí está com as atividades suspensas há cerca de 30 dias, após uma denúncia de cobrança irregular durante vistorias obrigatórias.

Segundo relatos, proprietários que já haviam quitado a taxa oficial da vistoria eram abordados após a inspeção por um vistoriador que exigia pagamentos extras de R$ 90 a R$ 130, sem emissão de recibo. A prática foi flagrada por câmeras de segurança e denunciada ao Detran-RS pelo Registrador Oficial, que também afastou o funcionário.

Um dos denunciantes afirmou ter presenciado cobranças semelhantes a outros motoristas momentos antes de também ser abordado. O vistoriador dizia frases como “aqui, o serviço deu 90 reais”, tentando legitimar a cobrança.

O responsável oficial pelo CRVA, que atua em regime de home office por residir em outro estado, foi procurado para esclarecimentos e deixou o espaço aberto para manifestação.

Importante destacar que os demais serviços do cartório — como registro civil, de imóveis e de documentos — seguem funcionando normalmente e não têm qualquer ligação com o caso.









