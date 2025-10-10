Sexta, 10 de Outubro de 2025
Centro Dia para Idosos em Tenente Portela avança e promete atendimento humanizado

Novo espaço garantirá acolhimento, inclusão e cuidado diário para até 20 idosos em estrutura acessível e com equipe multidisciplinar.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações ASCOM Tenente Portela
10/10/2025 às 10h56
Centro Dia para Idosos em Tenente Portela avança e promete atendimento humanizado
(Foto: ASCOM Tenente Portela)

As obras do Centro Dia para Pessoas Idosas em Tenente Portela, localizado junto ao CRAS municipal, estão em ritmo acelerado e devem transformar o atendimento à terceira idade no município. Com investimento superior a R$ 1,1 milhão, sendo parte estadual e contrapartida municipal, o espaço foi projetado para acolher diariamente cerca de 20 idosos, promovendo inclusão, convivência e bem-estar. A estrutura contará com salas de repouso e convivência, espaços para atividades coletivas e individuais, ambulatório, cozinha, refeitório e banheiros adaptados. O ambiente será totalmente acessível e voltado à autonomia e conforto dos usuários. Uma equipe multidisciplinar atuará em conjunto com cuidadores familiares, oferecendo suporte técnico e emocional. Após concluído, o Centro Dia se tornará um marco nas políticas públicas de atenção ao idoso em Tenente Portela.



