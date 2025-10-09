Vista Gaúcha garante R$ 100 mil para modernizar hospital

O Prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, na capital do Estado, onde se reuniu com o Secretário de Logística e Transporte e Deputado Estadual Juvir Costella. Durante o encontro, foi confirmada a liberação de uma emenda de R$ 100 mil, destinada a melhorias no setor de saúde do município.

Segundo o Prefeito Locatelli, o recurso chega em um momento importante, quando o Hospital Municipal passa por ampliação, adequação e modernização. O investimento busca melhorar a infraestrutura e o atendimento à população, resultando em avanços significativos na qualidade dos serviços de saúde.

A parceria entre o Deputado Costella e o Prefeito Locatelli tem sido fundamental na liberação de recursos voltados ao bem-estar da comunidade. Locatelli destacou que essa união é essencial para alcançar resultados concretos e ampliar os benefícios à população.

“Essa emenda vem auxiliar ainda mais o trabalho que já estamos desenvolvendo na ampliação e modernização do Hospital Municipal. São investimentos que fortalecem o sistema de saúde e garantem um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à nossa população”, afirmou o Prefeito Claudemir Locatelli.

Com essa conquista, Vista Gaúcha segue avançando na transformação do setor de saúde, reafirmando o compromisso da gestão municipal em buscar novas parcerias e recursos para oferecer melhor qualidade de vida aos cidadãos.

A viagem a Porto Alegre marca mais uma etapa dessa parceria entre o Deputado Juvir Costella e o Poder Público Municipal, que continua fortalecendo o sistema de saúde local.







