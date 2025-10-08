Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em estrada de Cruz Alta

Na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 6h30, moradores que se deslocavam pela localidade de Lajeado da Cruz, no interior de Cruz Alta, encontraram o corpo de um homem caído às margens da estrada.

A Brigada Militar foi acionada e confirmou que a vítima, de 37 anos, apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo na região da cabeça.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP), de Santo Ângelo, foi chamado para realizar os levantamentos técnicos e a identificação oficial do corpo.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.









