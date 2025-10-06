Tenente Portela Convoca Audiência Pública do PPA 2026-2029

A Prefeitura de Tenente Portela convida toda a população para participar de uma Audiência Pública fundamental para o planejamento municipal.

O encontro será realizado nesta terça-feira, 7 de outubro, às 18h, no Auditório do Centro Cultural.

Apresentação de Metas e Investimentos

O objetivo da audiência é apresentar e discutir o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029.

O PPA é o instrumento legal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para os próximos quatro anos, detalhando os grandes projetos e os investimentos prioritários.

A participação da comunidade é considerada essencial para garantir a transparência e a legitimidade das decisões sobre o futuro do município.

O encontro é uma oportunidade para os cidadãos conhecerem os planos de investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança, e contribuírem com sugestões para a elaboração final do plano.