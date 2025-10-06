Terça, 07 de Outubro de 2025
Tenente Portela Convoca Audiência Pública do PPA 2026-2029

O encontro será realizado nesta terça-feira, 7 de outubro, às 18h, no Auditório do Centro Cultural

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ ASCOM Prefeitura Tenente Portela
06/10/2025 às 20h53
Tenente Portela Convoca Audiência Pública do PPA 2026-2029
Fotos: Divulgação ASCOM

A Prefeitura de Tenente Portela convida toda a população para participar de uma Audiência Pública fundamental para o planejamento municipal.

O encontro será realizado nesta terça-feira, 7 de outubro, às 18h, no Auditório do Centro Cultural.

Apresentação de Metas e Investimentos
O objetivo da audiência é apresentar e discutir o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029.

O PPA é o instrumento legal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para os próximos quatro anos, detalhando os grandes projetos e os investimentos prioritários.

A participação da comunidade é considerada essencial para garantir a transparência e a legitimidade das decisões sobre o futuro do município.

O encontro é uma oportunidade para os cidadãos conhecerem os planos de investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança, e contribuírem com sugestões para a elaboração final do plano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos: Divulgação ASCOM
