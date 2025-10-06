Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe nome do Professor Renato Roque Ruschel

Na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, a Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha foi palco de uma homenagem emocionante ao saudoso professor Renato Roque Ruschel. A cerimônia oficializou a mudança de nome do Centro Administrativo do município, que passa a se chamar Centro Administrativo Professor Renato Roque Ruschel.

O ato solene reuniu autoridades municipais, familiares, amigos e membros da comunidade local, todos presentes para reconhecer a trajetória de dedicação e serviço de Renato Ruschel ao município. Durante o evento, destacaram-se pronunciamentos do filho do homenageado, Luciano Ruschel, do vice-prefeito André Danette e do prefeito Claudemir José Locatelli.

Na ocasião, foi relembrada a importância de Renato Roque Ruschel na construção do progresso de Vista Gaúcha, tanto como educador quanto como figura pública ativa. O momento mais simbólico do evento foi o descerramento da placa, que oficializa a nova denominação do Centro Administrativo.

O prefeito de Vista Gaúcha Claudemir Locatelli, enfatizou que a homenagem é resultado da trajetória marcante de Renato. “Ele teve um papel fundamental para o município, sempre ativo, trazendo conquistas, ideias e construindo um legado que inspira todos os que conhecem sua história”.

A homenagem reforça o reconhecimento do município a figuras que, como Renato Roque Ruschel, deixaram marcas significativas no desenvolvimento de Vista Gaúcha.