Coronel Bicaco: Edil propõe alteração em lei municipal para incentivar a doação de sangue

Proposição nº 043/2025 foi aprovada por unanimidade

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 17h31
Coronel Bicaco: Edil propõe alteração em lei municipal para incentivar a doação de sangue
Vereador Paulo Leandro Diniz ressaltou que apenas 1,4% da população brasileira é doadora de sangue (Foto: Diones Roberto Becker)

Por meio de proposição, o vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) solicitou alteração na Lei Municipal nº 1.543/2002 – que trata do regime jurídico dos servidores públicos do Município de Coronel Bicaco. O texto foi apresentado na última sessão ordinária.

Na prática, o pedido visa estabelecer que um dia, em cada três meses de trabalho para homens e, por um dia, em cada quatro meses para mulheres, os servidores municipais possam se ausentar da função, sem qualquer prejuízo, para doar sangue.

O pedetista ressaltou que o Ministério da Saúde preconiza que homens e mulheres podem realizar a doação de sangue até quatro e três vezes por ano, respectivamente. — Hoje, apenas 1,4% da população brasileira é doadora de sangue, bem abaixo da meta de 3,5% estabelecida pela OMS — acrescentou.

Colocada em votação, a Proposição nº 043/2025 foi aprovada por unanimidade.

 

