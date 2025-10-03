Hospital de Redentora recebe R$ 1,7 milhão para reformas e reabertura prevista em 2026

O Governo do Estado destinou R$ 1,7 milhão para obras no Hospital Santa Rita de Cássia, em Redentora. O repasse foi formalizado nesta semana pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, em cerimônia que também contemplou unidades de saúde nos municípios de Glorinha e Mostardas. No total, os recursos ultrapassam R$ 2,1 milhões.

Anunciado originalmente em agosto pelo governador Eduardo Leite, o valor será utilizado na reforma da climatização, ventilação mecânica, forro e pintura interna e externa do hospital, que tem reabertura prevista para 2026, segundo a prefeitura.

O prefeito de Redentora, Malberk Dullius, destacou o apoio do Estado e o esforço do Município para viabilizar a reabertura da instituição, valorizando os serviços locais e a estrutura hospitalar de pequeno porte.









