Hospital de Redentora recebe R$ 1,7 milhão para reformas e reabertura prevista em 2026

Verba integra pacote do programa Avançar Mais na Saúde; ações também beneficiam Glorinha e Mostardas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações do Governo do RS
03/10/2025 às 10h31
(Foto: Divulgação Rádio Alto Uruguai)

O Governo do Estado destinou R$ 1,7 milhão para obras no Hospital Santa Rita de Cássia, em Redentora. O repasse foi formalizado nesta semana pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, em cerimônia que também contemplou unidades de saúde nos municípios de Glorinha e Mostardas. No total, os recursos ultrapassam R$ 2,1 milhões.

Anunciado originalmente em agosto pelo governador Eduardo Leite, o valor será utilizado na reforma da climatização, ventilação mecânica, forro e pintura interna e externa do hospital, que tem reabertura prevista para 2026, segundo a prefeitura.

O prefeito de Redentora, Malberk Dullius, destacou o apoio do Estado e o esforço do Município para viabilizar a reabertura da instituição, valorizando os serviços locais e a estrutura hospitalar de pequeno porte.




