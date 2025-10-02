Liderança no IMERS: prefeito de Vista Gaúcha exalta resultado

O governo do Estado divulgou os resultados do IMERS 2024 (Índice Municipal da Educação do RS) para os municípios da Região Celeiro. Vista Gaúcha conquistou o 1º lugar na região e a 5ª posição no ranking estadual, com uma pontuação de 83,29.

O prefeito de Vista Gaúcha concedeu entrevista à Rádio Província na manhã desta quinta-feira e celebrou o resultado, destacando a importância da parceria entre escola e comunidade. Na oportunidade, ele parabenizou as famílias do município, que, segundo ele, têm contribuído de forma decisiva com a educação em casa, fortalecendo o trabalho pedagógico das escolas. “Família e escola juntas podem proporcionar uma educação excelente na vida dos nossos jovens”, afirmou.

Na mesma avaliação, Tenente Portela obteve 72,58 pontos, ficando em 4º lugar na região e em 83º no estado. Já Inhacorá registrou o pior desempenho, com 37,66 pontos, ocupando a última colocação tanto na Região Celeiro quanto entre todos os municípios gaúchos.

Resultado do IMERS- Região Celeiro



Os dados do IMERS 2024 evidenciam disparidades no cenário educacional regional. Enquanto municípios como Vista Gaúcha se destacam pela qualidade da gestão e foco na aprendizagem, outros enfrentam desafios estruturais e pedagógicos.

A divulgação completa do índice permite que prefeitos, secretários e gestores analisem seus pontos fortes e fracos, utilizando os resultados como base para traçar estratégias de melhoria, buscar investimentos, capacitar professores e planejar políticas públicas mais eficazes para a educação local.







