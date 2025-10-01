Quarta, 01 de Outubro de 2025
Super Colono inaugura nova unidade em Santo Augusto

Rede de supermercados, com origem em Tenente Portela, já soma cinco lojas e mais de 350 colaboradores na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Querência
01/10/2025 às 11h50
Super Colono inaugura nova unidade em Santo Augusto
(Foto: Bruno Vargas)

O Super Colono, rede de supermercados já consolidada em Tenente Portela e Três Passos, inaugurou nesta quarta-feira, 1º de outubro, sua nova unidade em Santo Augusto. O ato inaugural contou com pronunciamentos dos empreendedores, autoridades locais e a bênção do cônego Jocemar Fontana, além da presença de um grande público de convidados, clientes e colaboradores.

A história do Super Colono começou em 1987, com um pequeno mercado de apenas 80 metros quadrados em Tenente Portela, vendendo produtos coloniais. Hoje, são cinco lojas físicas, que juntas empregam mais de 350 colaboradores.

Durante a solenidade, o proprietário Zeca De Carli agradeceu a Deus e à comunidade santo-augustense pela oportunidade de empreender na cidade, afirmando sentir-se orgulhoso pelo momento. Já o filho e diretor John de Carli destacou que o crescimento da rede tem relação direta com o empenho da família, dos colaboradores e fornecedores.

DENGUE
