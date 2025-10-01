Super Colono inaugura nova unidade em Santo Augusto

O Super Colono, rede de supermercados já consolidada em Tenente Portela e Três Passos, inaugurou nesta quarta-feira, 1º de outubro, sua nova unidade em Santo Augusto. O ato inaugural contou com pronunciamentos dos empreendedores, autoridades locais e a bênção do cônego Jocemar Fontana, além da presença de um grande público de convidados, clientes e colaboradores.

A história do Super Colono começou em 1987, com um pequeno mercado de apenas 80 metros quadrados em Tenente Portela, vendendo produtos coloniais. Hoje, são cinco lojas físicas, que juntas empregam mais de 350 colaboradores.

Durante a solenidade, o proprietário Zeca De Carli agradeceu a Deus e à comunidade santo-augustense pela oportunidade de empreender na cidade, afirmando sentir-se orgulhoso pelo momento. Já o filho e diretor John de Carli destacou que o crescimento da rede tem relação direta com o empenho da família, dos colaboradores e fornecedores.