ERS-305 avança e fortalece ligação entre Horizontina, Crissiumal e Três Passos

A pavimentação da ERS-305, obra aguardada há décadas, está avançando e promete transformar a mobilidade entre os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos. A rodovia é considerada estratégica para o desenvolvimento regional, garantindo mais segurança no tráfego e impulsionando o escoamento da produção agrícola.

Até o momento, o governo do Estado já investiu R$ 162 milhões em três lotes que somam 54 quilômetros, com previsão de conclusão em 2026. A execução é conduzida pelo Daer, ligado à Secretaria de Logística e Transportes.

No Lote 1, entre Horizontina e Crissiumal, 90% da pavimentação está pronta. No Lote 2, as obras de terraplenagem e drenagem estão quase finalizadas, com 80% da pavimentação executada. Já no Lote 3, entre Crissiumal e Três Passos, a drenagem está concluída e a base de asfalto em andamento.

Segundo o secretário Juvir Costella, a rodovia será fundamental para abrir caminho a novos investimentos, reduzir distâncias superiores a 100 quilômetros e gerar emprego e renda na região.







