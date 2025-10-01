Tenente Portela é contemplada com nova UBS pelo Ministério da Saúde

Tenente Portela foi um dos municípios contemplados pelo Ministério da Saúde com a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), dentro do Programa Agora Tem Especialistas, que integra o Novo PAC Seleções 2025. A iniciativa busca ampliar e fortalecer a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Rio Grande do Sul, serão ao todo 37 novas UBSs, além de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma policlínica. Em nível nacional, o plano prevê a implantação de 899 novas estruturas, marcando uma das maiores expansões recentes da saúde pública.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o objetivo é reduzir filas de consultas, exames e cirurgias, além de reforçar a atenção primária nos municípios.

Além de Tenente Portela, na Região Celeiro, também foram beneficiados Redentora, Sarandi e Engenho Velho. A expectativa é que a nova UBS portelense fortaleça os serviços de saúde locais e beneficie milhares de moradores.

Ainda não há prazo definido para o início e a entrega das obras.









