Região Celeiro registra saldo positivo de empregos, com destaque para Miraguaí

Mais de 1.400 vagas formais foram abertas entre janeiro e agosto de 2025 — e Miraguaí respondeu por mais de 70% desse total

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
01/10/2025 às 09h13 Atualizada em 01/10/2025 às 09h51
Região Celeiro registra saldo positivo de empregos, com destaque para Miraguaí
(Foto: Observador Regional)

A Região Celeiro fechou os oito primeiros meses de 2025 com saldo positivo de 1.430 empregos com carteira assinada, segundo o Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o avanço no mercado de trabalho não foi homogêneo: Miraguaí liderou com ampla vantagem, enquanto a maioria dos municípios teve crescimento modesto — ou nenhum.

O melhor momento foi em fevereiro, com 360 vagas abertas. A partir de março, no entanto, o ritmo desacelerou: 189 novos postos naquele mês, caindo para 103 em abril e apenas 7 em maio. Junho e julho mostraram recuperação (158 e 169 vagas, respectivamente), mas agosto voltou a cair, com saldo de 103.

Agosto: Miraguaí novamente na frente

No recorte mais recente, Miraguaí foi o destaque de agosto, criando 76 empregos formais. Tenente Portela veio em seguida, com 31, e Santo Augusto fechou o pódio, com 19. Dos 21 municípios da região, 14 encerraram o mês no azul.

Veja os principais saldos de agosto:

  • Miraguaí: +76

  • Tenente Portela: +18

  • Campo Novo e Santo Augusto: +13 cada

  • Coronel Bicaco, São Martinho e Sede Nova: +9 cada

  • Humaitá: +8

  • Bom Progresso e Redentora: +4 cada

  • Outros cinco municípios com saldos pequenos entre +1 e +3

Miraguaí concentra mais de 70% dos empregos formais do ano

No acumulado de janeiro a agosto, Miraguaí disparou na frente com 1.035 novas vagas formais, o que representa mais de 72% de todo o saldo positivo da Região Celeiro no período. Três Passos (150) e Tenente Portela (138) foram os únicos a alcançar a casa das centenas.

(Foto: Observador Regional)

 

Ranking acumulado:

  • Miraguaí: +1.035

  • Três Passos: +150

  • Tenente Portela: +138

  • Santo Augusto: +58

  • Humaitá: +28

  • Chiapetta: +23

  • Coronel Bicaco: +22

  • Barra do Guarita e Redentora: +18 cada

  • Outros com saldo positivo entre +1 e +3

Crescimento concentrado acende alerta

Apesar dos bons números no total, os dados mostram que o crescimento não foi equilibrado. A disparidade entre Miraguaí e os demais municípios chama atenção, especialmente considerando que apenas 13 das 21 cidades fecharam o período com saldo positivo.

O cenário revela um mercado regional dependente de poucos polos econômicos e destaca a necessidade de políticas públicas que promovam desenvolvimento mais distribuído entre os municípios da Região Celeiro.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
