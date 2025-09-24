Quinta, 25 de Setembro de 2025
Assembleia do COREDE Celeiro define propostas para votação da Consulta Popular

Do dia 6 ao dia 10 de outubro estará aberto o período de votação

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
24/09/2025 às 23h42
Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai

O auditório da AMUCELEIRO em Três Passos foi sede da Assembleia Regional Ampliada do COREDE Celeiro (Conselho Regional de Desenvolvimento), na tarde desta quarta-feira (24), onde foram definidos os três projetos que serão incluídos na cédula de votação na Consulta Popular 2025/2026 na região.

Inicialmente, foram indicadas 12 propostas nas assembleias microrregionais anteriores, no entanto, apenas sete foram para votação nesta reunião, que foi a terceira e definitiva.

Participaram do encontro mais de 50 pessoas, entre esses, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da Região Celeiro, secretários municipais, presidentes de COMUDE (Conselho Municipal de Desenvolvimento) e delegados escolhidos nas assembleias microrregionais.

Os projetos selecionados foram para Divulgação Turística, uma Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto e Apoio a Agroindústrias. Os demais tratavam sobre a construção de prédio para o Instituto Geral de Perícias (IGP) e Instituto Médico Legal (IML), criação do Centro Regional de Análises Ambientais, além de iniciativas de apoio aos agricultores como a distribuição de caixas d’água e aquisição de patrulha agrícola mecanizada.

Neste ano, foi disponibilizado pelo Governo do Estado o orçamento de R$60 milhões para a consulta popular dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento do estado, sendo R$2.228.571,43 destinados ao COREDE Celeiro.

Com esse valor, duas das três propostas definidas serão escolhidas por meio de votação popular pelos eleitores dos municípios que compõem a região. A mais votada receberá 60% do valor, enquanto a segunda colocada fica com 40%.

O presidente do COREDE Celeiro, Carlos Eugênio Azevedo comenta que a Região Celeiro ficou em primeiro lugar em número de votantes nas últimas quatro edições do programa, e Vista Gaúcha foi a primeira em participações entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, por isso é importante o empenho da população nessa votação. “As propostas são resultado das demandas da própria comunidade, é uma demanda participativa. Então pra nós, é uma satisfação que o eleitor regional faça essa votação”, destaca.

No setor do turismo, a divulgação visa aumentar o fluxo de visitantes na região, através da Rota do Yucumã e demais atrativos, impulsionando a economia local com base nas belezas naturais que existem na região.

Com o orçamento será investido na criação de imagens in loco com profissionais da área, inserção de placas turísticas nas rodovias e divulgação acentuada em mídias digitais e não digitais.

Já a implantação de uma Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto, segundo a empresa brasileira FCG Equipment, é uma fábrica em larga escala, especializada na produção de elementos de concreto estruturais e não estruturais em moldes padronizados, fora do canteiro de obras. Os equipamentos fabricam vigas, colunas, lajes, painéis e outros componentes de forma eficiente e com qualidade controlada, para serem transportados e montados diretamente no local da obra, agilizando a construção e garantindo durabilidade e segurança das estruturas. 

O apoio a agroindústria inclui auxílio para subsídios, maquinários agrícolas e demais itens, para que o produtor consiga aumentar sua produção, pois, muitas vezes, o agricultor produz menos por não possuir um devido local de armazenamento dentro de suas necessidades.

Do dia 6 ao dia 10 de outubro estará aberto o período de votação, de forma totalmente digital, seja on-line, off-line ou pelo WhatsApp: (51) 3210-3260. Os links de acesso serão divulgados no período de votação.

