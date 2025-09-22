Terça, 23 de Setembro de 2025
Pedetista ressalta implantação de CAS TEAcolhe em Coronel Bicaco

Serviço entrou em funcionamento no dia 18 deste mês

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/09/2025 às 18h35
Pedetista ressalta implantação de CAS TEAcolhe em Coronel Bicaco
Vereador Felipe Kronbauer afirmou que o serviço vai transformar e melhorar a vida de muitas pessoas (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (15/9), o vereador Felipe Kronbauer (PDT) destacou a assinatura do convênio que autorizou a implantação de um CAS TEAcolhe na APAE de Coronel Bicaco. O serviço entrou em funcionamento no dia 18 deste mês.

— As obras no Município não são feitas somente com aço e concreto. Também existem aquelas que podem transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas — disse o pedetista ao se manifestar sobre o programa TEAcolhe.

A unidade acolherá até 150 pacientes por mês, totalizando 1.200 atendimentos, com os seguintes profissionais: médica, terapeuta ocupacional, psicóloga, educador físico, psicopedagoga, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista.

A regulação atual permite atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Coronel Bicaco, Braga, Miraguaí, Redentora e da Terra Indígena do Guarita. Caso haja disponibilidade de vagas no mês, pacientes de outros municípios da área de abrangência da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) poderão ser encaminhados para o CAS TEAcolhe de Coronel Bicaco.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

Vereador Claudiomiro Albuquerque abordou o tema na sessão ordinária de segunda-feira (15/9) (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 10 horas

Vereador destaca projeto de acessibilidade para a área central de Coronel Bicaco

Investimento previsto é de R$ 385.205,00

 Vereador Marcos Rutili justificou sua solicitação afirmando que o objetivo é pleitear recursos estaduais e federais (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 2 dias

Edil pede a regularização de imóveis de propriedade do Município de Coronel Bicaco

Pedido foi apresentado durante o espaço do grande expediente

 Vereador Marcelo Jurandi parabenizou a Secretaria de Obras pela recuperação da estrada que liga Campo Santo à Reassentamento (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 2 dias

Vereador elogia recuperação de estrada rural em Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (15/9)

 (Foto: Rádio Alto Uruguai)
Segurança Há 5 dias

Simulação prepara Três Passos contra assaltos a banco

Brigada Militar apresentou Plano de Defesa de Cidades com exercício prático na agência da Caixa

 (Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Inhacorá)
Ponte Há 7 dias

Reunião define últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá

Em inspeção realizada no dia 4 de setembro, engenheiros do DAER avaliaram que a estrutura atual é sólida e segura, permitindo a execução da obra de forma eficiente.

