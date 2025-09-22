Pedetista ressalta implantação de CAS TEAcolhe em Coronel Bicaco

Vereador Felipe Kronbauer afirmou que o serviço vai transformar e melhorar a vida de muitas pessoas (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (15/9), o vereador Felipe Kronbauer (PDT) destacou a assinatura do convênio que autorizou a implantação de um CAS TEAcolhe na APAE de Coronel Bicaco. O serviço entrou em funcionamento no dia 18 deste mês.

— As obras no Município não são feitas somente com aço e concreto. Também existem aquelas que podem transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas — disse o pedetista ao se manifestar sobre o programa TEAcolhe.

A unidade acolherá até 150 pacientes por mês, totalizando 1.200 atendimentos, com os seguintes profissionais: médica, terapeuta ocupacional, psicóloga, educador físico, psicopedagoga, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista.

A regulação atual permite atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de Coronel Bicaco, Braga, Miraguaí, Redentora e da Terra Indígena do Guarita. Caso haja disponibilidade de vagas no mês, pacientes de outros municípios da área de abrangência da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) poderão ser encaminhados para o CAS TEAcolhe de Coronel Bicaco.

