Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereador destaca projeto de acessibilidade para a área central de Coronel Bicaco

Investimento previsto é de R$ 385.205,00

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
22/09/2025 às 18h33
Vereador destaca projeto de acessibilidade para a área central de Coronel Bicaco
Vereador Claudiomiro Albuquerque abordou o tema na sessão ordinária de segunda-feira (15/9) (Foto: Diones Roberto Becker)

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (15/9), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) enfatizou o andamento do projeto que adequará a maior parte das calçadas da Avenida Presidente Vargas às regras da NBR 9.050/2004 e suas atualizações – que dispõem sobre a acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.

— A gente fica feliz. Queremos ver o Município andando, queremos ver obras acontecendo — ressaltou o emedebista.

Além dos aspectos da acessibilidade, o projeto propõe a introdução de uma maior padronização, uniformidade e beleza nos espaços públicos.

O investimento previsto é de R$ 385.205,00 e subsidiará a construção de rampas de acessibilidade em todas as esquinas, piso tátil em toda a extensão das duas calçadas da avenida central, restauração e ampliação das faixas de segurança, e, também, a implantação de rampas e calçadas em locais que não atendem aos requisitos de acessibilidade.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Felipe Kronbauer afirmou que o serviço vai transformar e melhorar a vida de muitas pessoas (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 10 horas

Pedetista ressalta implantação de CAS TEAcolhe em Coronel Bicaco

Serviço entrou em funcionamento no dia 18 deste mês

 Vereador Marcos Rutili justificou sua solicitação afirmando que o objetivo é pleitear recursos estaduais e federais (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 2 dias

Edil pede a regularização de imóveis de propriedade do Município de Coronel Bicaco

Pedido foi apresentado durante o espaço do grande expediente

 Vereador Marcelo Jurandi parabenizou a Secretaria de Obras pela recuperação da estrada que liga Campo Santo à Reassentamento (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 2 dias

Vereador elogia recuperação de estrada rural em Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (15/9)

 (Foto: Rádio Alto Uruguai)
Segurança Há 5 dias

Simulação prepara Três Passos contra assaltos a banco

Brigada Militar apresentou Plano de Defesa de Cidades com exercício prático na agência da Caixa

 (Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Inhacorá)
Ponte Há 7 dias

Reunião define últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá

Em inspeção realizada no dia 4 de setembro, engenheiros do DAER avaliaram que a estrutura atual é sólida e segura, permitindo a execução da obra de forma eficiente.

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias