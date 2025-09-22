Vereador destaca projeto de acessibilidade para a área central de Coronel Bicaco

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (15/9), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) enfatizou o andamento do projeto que adequará a maior parte das calçadas da Avenida Presidente Vargas às regras da NBR 9.050/2004 e suas atualizações – que dispõem sobre a acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.

— A gente fica feliz. Queremos ver o Município andando, queremos ver obras acontecendo — ressaltou o emedebista.

Além dos aspectos da acessibilidade, o projeto propõe a introdução de uma maior padronização, uniformidade e beleza nos espaços públicos.

O investimento previsto é de R$ 385.205,00 e subsidiará a construção de rampas de acessibilidade em todas as esquinas, piso tátil em toda a extensão das duas calçadas da avenida central, restauração e ampliação das faixas de segurança, e, também, a implantação de rampas e calçadas em locais que não atendem aos requisitos de acessibilidade.

