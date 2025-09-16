Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Reunião define últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá

Em inspeção realizada no dia 4 de setembro, engenheiros do DAER avaliaram que a estrutura atual é sólida e segura, permitindo a execução da obra de forma eficiente.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província Com informações da Prefeitura de São José do Inhacorá
16/09/2025 às 07h39
Reunião define últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá
(Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Inhacorá)

Na última semana, uma reunião técnica tratou dos últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá, localizada na rodovia AM-9115, em São José do Inhacorá, no trecho que interliga o município à BR-472. O encontro, realizado no dia 9 de setembro, contou com a presença do prefeito Ademir Schneider, engenheiros do DAER e da prefeitura.

Na ocasião, foram definidos aspectos técnicos estruturais como fundações, largura, formato e sistema de contenção de aterro das cabeceiras, aproveitando ao máximo a estrutura já existente. O projeto prevê uma ponte com 12 metros de largura e 68 metros de extensão, sendo 8 metros destinados à pista de rolamento e 2 metros para a circulação de pedestres em cada lado.

A proposta busca ampliar a capacidade de tráfego e garantir mais segurança aos usuários. Em inspeção realizada no dia 4 de setembro, engenheiros do DAER avaliaram que a estrutura atual é sólida e segura, permitindo a execução da obra de forma eficiente.

A expectativa da administração municipal é entregar o projeto ainda neste ano ao Governo do Estado, com o objetivo de incluí-lo no orçamento estadual de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Poder Executivo está trabalhando na elaboração de um mecanismo legal para permitir que empresas utilizem espaços no muro do estádio municipal para divulgação de suas marcas ou propagandas (Foto: Diones Roberto Becker)
Investimento Há 16 horas

Pedetista destaca o andamento dos projetos de melhorias no estádio municipal de Coronel Bicaco

Assunto foi abordado no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/9)

 Lixeiras estão situadas em pontos estratégicos do perímetro urbano de Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 16 horas

Vereador solicita limpeza mais frequente das lixeiras urbanas em Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (8/9)

 Obra propõe a introdução de maior padronização, uniformidade e beleza dos espaços públicos (Imagem: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)
Infraestrutura Há 1 dia

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco

Intervenções buscam atender à NBR 9.050/2004 e suas atualizações

 Projeto de Lei nº 066/2025 foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária de segunda-feira (8/9) (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

Edis aprovam projeto que visa disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Anteprojeto foi apresentado pelo vereador Luiz Flávio Rangel

Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2028 (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeto de Lei Há 3 dias

Legislativo de Coronel Bicaco autoriza repasse financeiro à AHSAP

Recurso custeará as despesas de manutenção do hospital

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
19° Sensação
0.58 km/h Vento
80% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Comissão aprova tipificação do estelionato sentimental e punição específica para o crime
Economia Há 1 minuto

Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, mostra IBGE
Educação Há 1 minuto

Secretaria da Educação reúne estudantes e diretores em Santa Cruz do Sul para debater Ensino Médio em tempo integral
Senado Federal Há 32 minutos

Medida provisória incentiva indústria naval
Trânsito – Acidente Há 43 minutos

Colisão entre micro-ônibus e van deixa 16 feridos na ERS-324 em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,21%
Euro
R$ 6,27 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,619,69 +0,01%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias