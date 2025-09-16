Reunião define últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá

Na última semana, uma reunião técnica tratou dos últimos detalhes do projeto de duplicação da ponte sobre o Rio Buricá, localizada na rodovia AM-9115, em São José do Inhacorá, no trecho que interliga o município à BR-472. O encontro, realizado no dia 9 de setembro, contou com a presença do prefeito Ademir Schneider, engenheiros do DAER e da prefeitura.

Na ocasião, foram definidos aspectos técnicos estruturais como fundações, largura, formato e sistema de contenção de aterro das cabeceiras, aproveitando ao máximo a estrutura já existente. O projeto prevê uma ponte com 12 metros de largura e 68 metros de extensão, sendo 8 metros destinados à pista de rolamento e 2 metros para a circulação de pedestres em cada lado.

A proposta busca ampliar a capacidade de tráfego e garantir mais segurança aos usuários. Em inspeção realizada no dia 4 de setembro, engenheiros do DAER avaliaram que a estrutura atual é sólida e segura, permitindo a execução da obra de forma eficiente.

A expectativa da administração municipal é entregar o projeto ainda neste ano ao Governo do Estado, com o objetivo de incluí-lo no orçamento estadual de 2026.