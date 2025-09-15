Pedetista destaca o andamento dos projetos de melhorias no estádio municipal de Coronel Bicaco

O vereador João Marques Brasil (PDT) afirmou que o projeto referente à nova copa do estádio municipal já foi concluído, e a próxima etapa é a licitação da obra. O assunto das melhorias no espaço esportivo foi abordado no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/9).
De acordo com o pedetista, os projetos pertinentes aos vestiários e casamatas estão sendo elaborados. — É um projeto lindo; estou acompanhando. Podem ter certeza de que será uma grande obra que estará acontecendo em Coronel Bicaco — ressaltou.
João Marques Brasil anunciou que o Poder Executivo está trabalhando na elaboração de um mecanismo legal para permitir que empresas utilizem espaços no muro do estádio municipal para divulgação de suas marcas ou propagandas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.