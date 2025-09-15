Segunda, 15 de Setembro de 2025
Vereador solicita limpeza mais frequente das lixeiras urbanas em Coronel Bicaco

Manifestação ocorreu na sessão ordinária de segunda-feira (8/9)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/09/2025 às 18h06 Atualizada em 15/09/2025 às 18h09
Vereador solicita limpeza mais frequente das lixeiras urbanas em Coronel Bicaco
Lixeiras estão situadas em pontos estratégicos do perímetro urbano de Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Paulo Leandro Diniz (PDT) solicitou, no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/9), que o setor competente da Administração Municipal realize com mais frequência a limpeza e manutenção das lixeiras situadas em pontos estratégicos do perímetro urbano de Coronel Bicaco.

O pedetista alertou que alguns contêineres estão em condições precárias e, agora, com a aproximação da estação mais quente do ano, há a possibilidade de exalar forte odor. Pedir que, neste mês de setembro, o setor competente venha lavar elas [as lixeiras] e quem agradece, com certeza, são os moradores que moram perto das lixeiras — complementou.

 

