Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso vai comemorar 53 anos do HUB

O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, sessão solene em homenagem aos 53 anos do Hospital Universitário de Brasíli...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/09/2025 às 17h14
Congresso vai comemorar 53 anos do HUB
HUB foi fundado em 1972 e é controlado pela UnB desde 1990 - Foto: Beto Monteiro/UnB Imagens

O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, sessão solene em homenagem aos 53 anos do Hospital Universitário de Brasília (HUB). A sessão será realizada por iniciativa dos senadores Leila Barros (PDT-DF) e Jorge Kajuru (PSB-GO) e do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

No requerimento da homenagem ( REQ 15/2025 – Mesa ), os parlamentares ressaltam que o HUB é uma instituição de grande relevância para o ensino, pesquisa, extensão e inovação em saúde no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).

"O HUB exerce papel fundamental na formação de profissionais da saúde e na oferta de atendimento qualificado à população. A sessão solene representa uma oportunidade de reconhecimento público pelas contribuições históricas do hospital, bem como uma justa celebração das conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória", destacam os parlamentares no requerimento.

História

Inaugurado em 1972 como Hospital do Distrito Federal Presidente Médici (HDFPM), a instituição atendia exclusivamente os servidores públicos federais. Em 1979, passou a ser considerado hospital escola da Universidade de Brasília (UnB), por meio de convênio assinado com o Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social (Inamps).

O ano de 1980 marcou o início das atividades de ensino de cursos de graduação da UnB no HUB. Em 3 de abril de 1990, o hospital foi cedido pelo Inamps para a UnB e passou a se denominar Hospital Universitário de Brasília (HUB).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Humberto disse que a prioridade de sua gestão é concluir os acordos do Mercosul com EFTA e União Europeia - Foto: Roberto Stuckert
Senado Federal Há 4 horas

Humberto Costa é o novo presidente do Parlasul

O senador Humberto Costa (PT-PE) tomou posse, nesta segunda-feira (15), como novo presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul).— Nossa maior pri...

 Sessão deliberativa do Senado - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Plenário tem MP que zera conta de luz e projetos de prevenção ao suicídio

A medida provisória que isenta famílias de baixa renda da conta de luz está na pauta do Plenário desta quarta-feira (17). A MP 1.300/2025 precisa ...

 A senadora Professora Dorinha Seabra é relatora do projeto da senadora Damares Alves - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

CDH vota incentivo ao trabalho voluntário dos jovens

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) agendou reunião para quarta-feira (17), às 11h, com 14 itens na pauta. O primeiro deles é o projeto que busca ...

 O bairro paulistano recebeu muitos imigrantes italianos no início do século 20 e mantém viva a herança cultural - Foto: Paróquia de San Gennaro
Senado Federal Há 7 horas

Festa de San Gennaro é reconhecida como manifestação da cultura nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 15.205, de 2025 , que reconhece oficialmente a Festa de San Gennaro, reali...

 O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) foi tema de mais um debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Educação e segurança devem caminhar entrelaçadas, dizem debatedores

Dando continuidade à avaliação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), instituído em 2009, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação P...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 46 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,538,91 -0,18%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias