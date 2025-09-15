Congresso vai comemorar 53 anos do HUB

HUB foi fundado em 1972 e é controlado pela UnB desde 1990 - Foto: Beto Monteiro/UnB Imagens

O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira (17), a partir das 10h, sessão solene em homenagem aos 53 anos do Hospital Universitário de Brasília (HUB). A sessão será realizada por iniciativa dos senadores Leila Barros (PDT-DF) e Jorge Kajuru (PSB-GO) e do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

No requerimento da homenagem ( REQ 15/2025 – Mesa ), os parlamentares ressaltam que o HUB é uma instituição de grande relevância para o ensino, pesquisa, extensão e inovação em saúde no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride).

"O HUB exerce papel fundamental na formação de profissionais da saúde e na oferta de atendimento qualificado à população. A sessão solene representa uma oportunidade de reconhecimento público pelas contribuições históricas do hospital, bem como uma justa celebração das conquistas alcançadas ao longo de sua trajetória", destacam os parlamentares no requerimento.

História

Inaugurado em 1972 como Hospital do Distrito Federal Presidente Médici (HDFPM), a instituição atendia exclusivamente os servidores públicos federais. Em 1979, passou a ser considerado hospital escola da Universidade de Brasília (UnB), por meio de convênio assinado com o Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social (Inamps).

O ano de 1980 marcou o início das atividades de ensino de cursos de graduação da UnB no HUB. Em 3 de abril de 1990, o hospital foi cedido pelo Inamps para a UnB e passou a se denominar Hospital Universitário de Brasília (HUB).