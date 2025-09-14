Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edis aprovam projeto que visa disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Anteprojeto foi apresentado pelo vereador Luiz Flávio Rangel

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
14/09/2025 às 18h20
Edis aprovam projeto que visa disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco
Projeto de Lei nº 066/2025 foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária de segunda-feira (8/9) (Foto: Diones Roberto Becker)

Autor do texto que foi transformado em projeto de lei pelo Poder Executivo, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) destacou o acolhimento do anteprojeto e afirmou que o intuito é utilizar a cultura gaúcha para auxiliar na qualificação da educação. — Incentivar o que é nosso, a nossa cultura — ressaltou.

O Projeto de Lei nº 066/2025 – que trata da criação do Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco – foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária de segunda-feira (8/9).

Objetivos propostos

- Promover estudos, pesquisas e divulgação da cultura gauchesca e dos valores que lhe são inerentes, especialmente no que concerne ao folclore, tradição, arte, história, civismo e sociologia.

- Fortalecer o culto às tradições gaúchas, com base nas diretrizes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), objetivando a prevenção, resgate e desenvolvimento da cultura tradicionalista gaúcha.

- Despertar nas crianças, jovens e na comunidade em geral, o gosto pela tradição gaúcha, promovendo a socialização entre escola, família e comunidade, através de uma série de atividades, resgatando a cultura gaúcha e a história do Rio Grande do Sul.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Obra propõe a introdução de maior padronização, uniformidade e beleza dos espaços públicos (Imagem: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)
Infraestrutura Há 6 horas

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco

Intervenções buscam atender à NBR 9.050/2004 e suas atualizações

 Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2028 (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeto de Lei Há 2 dias

Legislativo de Coronel Bicaco autoriza repasse financeiro à AHSAP

Recurso custeará as despesas de manutenção do hospital

 Foto: Maicon Ferreira/Rádio Avenida
DAER Há 4 dias

Secretário Costella garante obras em encontro regional

Durante a reunião, Juvir Costella destacou a relevância das demandas conjuntas dos três municípios,

 Fotos: Divulgação ASCOM
Feira Há 5 dias

Feira Negócios Daqui abre inscrições para expositores em Tenente Portela

A Feira Negócios Daqui é uma oportunidade para destacar a produção e o comércio de Tenente Portela

 (Foto: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)
Educação Criativa Há 6 dias

Alunos do Maternal II vivenciam aprendizado com história e culinária em Derrubadas

Crianças preparam “Mingau dos Ursos” após contação de história e exploram conceitos de alimentação, contagem e imaginação

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 28°
16° Sensação
1.68 km/h Vento
95% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Infraestrutura Há 6 horas

Projeto implantará calçadas acessíveis na avenida central de Coronel Bicaco
Novo valor Há 6 horas

Proposta do orçamento de 2026 prevê salário-mínimo de R$ 1.631
BR-285 Há 6 horas

Carazinho: Condutor com sinais de embriaguez é preso após colisão frontal que provocou dois óbitos
Fiscalização Há 6 horas

PRF flagra carreta com excesso de peso na BR-386 em Iraí
Internacional Há 11 horas

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 654,829,79 -0,50%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias