Edis aprovam projeto que visa disseminar a cultura gaúcha em Coronel Bicaco

Projeto de Lei nº 066/2025 foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária de segunda-feira (8/9) (Foto: Diones Roberto Becker)

Autor do texto que foi transformado em projeto de lei pelo Poder Executivo, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) destacou o acolhimento do anteprojeto e afirmou que o intuito é utilizar a cultura gaúcha para auxiliar na qualificação da educação. — Incentivar o que é nosso, a nossa cultura — ressaltou.

O Projeto de Lei nº 066/2025 – que trata da criação do Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco – foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária de segunda-feira (8/9).

Objetivos propostos

- Promover estudos, pesquisas e divulgação da cultura gauchesca e dos valores que lhe são inerentes, especialmente no que concerne ao folclore, tradição, arte, história, civismo e sociologia.

- Fortalecer o culto às tradições gaúchas, com base nas diretrizes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), objetivando a prevenção, resgate e desenvolvimento da cultura tradicionalista gaúcha.

- Despertar nas crianças, jovens e na comunidade em geral, o gosto pela tradição gaúcha, promovendo a socialização entre escola, família e comunidade, através de uma série de atividades, resgatando a cultura gaúcha e a história do Rio Grande do Sul.

