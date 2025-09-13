Legislativo de Coronel Bicaco autoriza repasse financeiro à AHSAP

Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2028 (Foto: Diones Roberto Becker)

O Projeto de Lei nº 067/2025 – que trata do repasse financeiro de R$ 210 mil para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP) de Coronel Bicaco – foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Vereadores, na sessão ordinária de segunda-feira (8/9).

Do montante, R$ 98.610,00 será destinado às despesas de custeio (folha de pessoal, encargos e gastos de manutenção em geral). O recurso restante, ou seja, R$ 111.390,00, pagará os plantões médicos realizados no período de 1 a 31 de agosto de 2025.

Intervenção administrativa

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

Os balanços da Secretaria Municipal da Fazenda revelam que o Município já destinou mais de R$ 12 milhões à AHSAP somente durante o período de vigência da intervenção administrativa.

