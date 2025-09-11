Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretário Costella garante obras em encontro regional

Durante a reunião, Juvir Costella destacou a relevância das demandas conjuntas dos três municípios,

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Maicon Ferreira
11/09/2025 às 16h03
Secretário Costella garante obras em encontro regional
Foto: Maicon Ferreira/Rádio Avenida

O secretário de Transportes e Logística do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, acompanhado do diretor do DAER, Luciano Faustino, esteve em Dois Irmãos das Missões para cumprir agenda oficial.

O encontro aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores e reuniu diversas lideranças regionais, entre elas o prefeito de Erval Seco, Eder Wink, e o vice-prefeito Irto Manfio; o prefeito de Dois Irmãos das Missões, Mauro Procópio Fortes de Quadros, e o vice-prefeito Maninho; além do prefeito de Redentora, Nico, e o vice-prefeito Paulo Gonzato.

Durante a reunião, Juvir Costella destacou a relevância das demandas conjuntas dos três municípios, reforçando a importância da obra de ligação asfáltica de Dois Irmãos das Missões e da construção da ponte sobre o Rio Guarita.

Segundo o secretário, os projetos estão confirmados e deverão ser executados em breve. Já o diretor do DAER, Luciano Faustino, ressaltou que a união regional tem sido fator decisivo para o avanço dessas obras, consideradas estratégicas para o desenvolvimento da região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos: Divulgação ASCOM
Feira Há 2 dias

Feira Negócios Daqui abre inscrições para expositores em Tenente Portela

A Feira Negócios Daqui é uma oportunidade para destacar a produção e o comércio de Tenente Portela

 (Foto: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)
Educação Criativa Há 3 dias

Alunos do Maternal II vivenciam aprendizado com história e culinária em Derrubadas

Crianças preparam “Mingau dos Ursos” após contação de história e exploram conceitos de alimentação, contagem e imaginação

(Foto: Ascom - Prefeitura de Derrubadas)
Educação Ambiental Há 4 dias

Alunos de Derrubadas participam de palestra sobre biomas brasileiros

Atividade destacou a Mata Atlântica e espécies do Parque Estadual do Turvo

 Vereador João Marques Brasil revelou que há um acordo entre Município e a empresa para concluir a pavimentação de forma definitiva (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 4 dias

Coronel Bicaco: Vereador comemora retomada do asfaltamento até Campo Santo

Do total de 8,66 quilômetros, aproximadamente 80% estão concluídos

 Vereador Marcos Rutili afirmou que conversará com o prefeito municipal sobre ampliar o horário de funcionamento da sala de Raio-X (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 4 dias

Coronel Bicaco: Vereador sugere ampliação do horário de funcionamento da sala do Raio-X

Equipamento está instalado no Hospital Santo Antônio de Pádua

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 7 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,132,74 +0,64%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias