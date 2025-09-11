Secretário Costella garante obras em encontro regional

O secretário de Transportes e Logística do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, acompanhado do diretor do DAER, Luciano Faustino, esteve em Dois Irmãos das Missões para cumprir agenda oficial.

O encontro aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores e reuniu diversas lideranças regionais, entre elas o prefeito de Erval Seco, Eder Wink, e o vice-prefeito Irto Manfio; o prefeito de Dois Irmãos das Missões, Mauro Procópio Fortes de Quadros, e o vice-prefeito Maninho; além do prefeito de Redentora, Nico, e o vice-prefeito Paulo Gonzato.

Durante a reunião, Juvir Costella destacou a relevância das demandas conjuntas dos três municípios, reforçando a importância da obra de ligação asfáltica de Dois Irmãos das Missões e da construção da ponte sobre o Rio Guarita.

Segundo o secretário, os projetos estão confirmados e deverão ser executados em breve. Já o diretor do DAER, Luciano Faustino, ressaltou que a união regional tem sido fator decisivo para o avanço dessas obras, consideradas estratégicas para o desenvolvimento da região.