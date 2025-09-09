Quarta, 10 de Setembro de 2025
Feira Negócios Daqui abre inscrições para expositores em Tenente Portela

A Feira Negócios Daqui é uma oportunidade para destacar a produção e o comércio de Tenente Portela

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ASCOM Prefeitura Tenente Portela
09/09/2025 às 22h59
Fotos: Divulgação ASCOM

A Prefeitura de Tenente Portela anuncia a abertura das inscrições para a 4ª edição da Feira Negócios Daqui. O evento, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, próximo ao Clube Comercial, busca valorizar e fortalecer a economia local.

Com entrada gratuita, a feira é exclusiva para empreendimentos do município e não terá custo para os expositores.

A programação contará com a participação de empresas locais, agroindústrias, uma diversificada praça de alimentação e atrações culturais e shows.

Os interessados em expor seus produtos e serviços podem se inscrever até o dia 30 de setembro, de forma online, pelo site oficial do evento: https://feiranegociosdaqui.com.br/

A Feira Negócios Daqui é uma oportunidade para destacar a produção e o comércio de Tenente Portela, promovendo um ambiente de negócios e entretenimento para a comunidade.

